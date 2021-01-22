Лукашенко: «Надо мобилизовать все то, что есть»

Источник материала: UDF



Фото: president.gov.by

«Определенностей никаких нет: мы не знаем, как будет развиваться мировая экономика (очень большое падение), как будет развиваться пандемия, которая влияет не только на умы людей, но и на экономику, как в мире пойдут глобальные процессы, - вы видите, какая турбулентность даже в оплоте демократии. Поэтому много неопределенностей, и это все надо учитывать. И ограниченность средств, и определенное давление со всех сторон: изнутри, извне. Мы, конечно, на колени не рухнем (это однозначно), но в развитии мы это должны учитывать. Надо мобилизовать все то, что есть, а потом браться за что-то новое. Будем исходить из этого», - сказал Александр Лукашенко.

«Вы по своему ВРП сработали примерно на 101% (по итогам 2020 года к уровню 2019-го. - Прим.). Неплохой показатель, в этом отношении надо отдать должное. Но все остальные показатели у нас желают быть лучше. Поэтому видеть только положительное и не обращать внимания на то, где надо напрячься, будет неправильно: мы просто остановимся в развитии. Будем считать, что прошлый год (это признано во всем мире) не является критерием, эталоном для того, чтобы делать какие-то выводы. Будем смотреть в будущее. Но то, что вам удалось расшевелить могилевчан, это неоспоримый факт», - заявил политик.

«Наверху решения приняты, но надо сконцентрироваться на их реализации», - подчеркнул он.

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По его словам, результаты работы Могилевской области под руководствомхоть и нельзя назвать впечатляющими, но они достаточно высокие.Лукашенко напомнил, что по многим направлениям работы Могилевской области решения принимались на высшем уровне. Были разработаны проекты по развитию производств, предоставлены преференции юго-восточным регионам области, оказывалась поддержка социальной сфере.