Как прокуратура трактует «преступление» журналистки TUT.BY и врача БСМП. Расследование завершено

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Генеральная прокуратура завершила расследование дела журналистки TUT.BY Катерины Борисевич и анестезиолога-реаниматолога БСМП Артема Сорокина и направила его в Минский городской суд для определения подсудности.

Вопросы журналиста, которая собирала информацию о состоянии Романа Бондаренко, генпрокуратура, судя по официальному сообщению, квалифицировала так: «Катерина Борисевич в период с 12 по 13 ноября 2020 года в нарушение порядка получения, предоставления и распространения информации, составляющей врачебную тайну, без согласия пациента или иных уполномоченных лиц в ходе неоднократных соединений по сетям электросвязи с Сорокиным путем просьб и уговоров склонила его к предоставлению устной информации о пациенте больницы Романе Бондаренко, проходившем лечение и скончавшемся в указанном учреждении 12 ноября 2020 года, а также к передаче через мессенджер Telegram фотокопий медицинской документации Бондаренко».

При этом, по мнению прокуратуры, журналист «сознавала, что запрашиваемая информация в соответствии со ст. 46 Закона Республики Беларусь «О здравоохранении» составляла врачебную тайну, а она не являлась лицом, имеющим право на ее получение и распространение». Такой вывод сделан, исходя из информации Генпрокуратуры, в связи с тем, что некоторые медработники отказались «сообщить интересующие ее сведения».

— Поддавшись уговорам, Сорокин умышленно незаконно разгласил сведения о факте поступления Бондаренко в стационар и состоянии его здоровья, наличии заболевания, диагнозе, результатах медицинского освидетельствования и иные данные, в том числе личного характера. Борисевич использовала полученную от Сорокина информацию и электронные фотографии документов для подготовки материала, который под заголовком «Врач БСМП: «У Романа Бондаренко было ноль промилле алкоголя, вообще ничего не нашли» был размещен 13 ноября 2020 года от ее имени на интернет-портале TUT.BY, — сообщает прокуратура.

В официальном сообщении говорится, что «распространение информации, в том числе ложной, неограниченному кругу лиц и ее противопоставление официальным комментариям госорганов вызвали общественный резонанс и создали атмосферу недоверия к компетентным службам. Это негативно повлияло на состояние правопорядка и повлекло за собой тяжкие последствия — привело к повышению напряженности в обществе, побудило граждан к проведению незаконных массовых мероприятий, иным противоправным деяниям».

При этом не говорится, какую именно информацию Генпрокуратура считает ложной и почему был сделан вывод, что общественный резонанс вызвал журналистский материал, а, например, не смерть Романа Бондаренко, по факту которой до сих пор не заведено уголовное дело.