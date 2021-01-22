﻿ Российских чиновников обязали избавиться от криптовалют до 1 апреля. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Российских чиновников обязали избавиться от криптовалют до 1 апреля

22.01.2021 16:55 — Разное | АФН  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: АФН

Министерство труда и социальной защиты РФ выпустило информационное письмо, в котором сообщило государственным служащим о необходимости избавиться от сбережений в криптовалюте до 1 апреля 2021 года.

«Чиновники обязаны осуществить отчуждение цифровых финансовых активов, выпущенных в информационных системах, организованных в соответствии с иностранным правом, а также цифровой валюты вне зависимости от страны выпуска», – говорится в письме.

Также письмо устанавливает запрет для госслужащих на владение и использование этих видов активов. Перечень лиц, на которых распространяются эти нормы, прописан в Федеральном законе от 7 мая 2013 года N79-ФЗ.

 
Теги: Курсы валют
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Министерство труда и социальной защиты РФ выпустило информационное письмо, в котором сообщило государственным служащим о необходимости избавиться от сбережений...
 
Новости дня
Новости разные
 
Кіроўца тралейбусу пазнаў мужчыну, які «каціў камень на дарогу» падчас пратэсту. Той атрымаў 3 гады «хіміі»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

21.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
22.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by