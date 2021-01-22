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Политзаключенная объявила голодовку, и тюремщики за три дня выполнили все её требования

22.01.2021 16:57 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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18 января политзаключенная Наталье Херше, гражданке Беларуси и Швейцарии, объявила голодовку, потому что ей перестали передавать письма. Об этом Радио «Свобода» рассказал брат Натальи, Геннадий. 

19 января Наталья написала заявление на отказ от тюремной еды. После этого ее перевели в более приличную камеру, а через три дня передали ей 38 писем. Так как тюремщики выполнили требования, Наталья остановила голодовку. Как рассказал адвокат Херше, сейчас она чувствует себя хорошо. 

Напомним, 51-летнюю Наталью признали виновной в сопротивлении сотруднику милиции (ч. 2 ст. 363 УК) 7 декабря 2020-го. Суд назначил ей наказание в виде 2,6 лет колонии общего режима. Также Херше должна выплатить «пострадавшему» сотруднику МВД  1 000 рублей. Наталья вину не признала. Написать ей можно по адресу: СИЗО-1, 220030, г. Минск, ул. Володарского, 2. 

Наталья не первая среди политзаключённых, кто объявил голодовку в тюрьме. Еще 15 декабря от еды отказался автор телеграм-канала «Беларусь головного мозга» Игорь Лосик. Игорь голодает больше 30 дней – его самочувствие вызывает опасения. Чтобы поддержать Игоря, голодовку также объявили несколько беларусов, которые находятся на свободе. Написать Лосику можно по адресу: Следственная тюрьма №8, 222163, г. Жодино, ул. Советская, 22А. 

Фото обложки: Вадим Замировский для БелаПАН.

 
Теги: Минск
 
 
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18 января политзаключенная Наталье Херше, гражданке Беларуси и Швейцарии, объявила голодовку, потому что ей перестали передавать письма. Об этом Радио «Свобода»...
 
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