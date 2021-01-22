Политзаключенная объявила голодовку, и тюремщики за три дня выполнили все её требования

Источник материала: KYKY

18 января политзаключенная Наталье Херше, гражданке Беларуси и Швейцарии, объявила голодовку, потому что ей перестали передавать письма. Об этом Радио «Свобода» рассказал брат Натальи, Геннадий.

19 января Наталья написала заявление на отказ от тюремной еды. После этого ее перевели в более приличную камеру, а через три дня передали ей 38 писем. Так как тюремщики выполнили требования, Наталья остановила голодовку. Как рассказал адвокат Херше, сейчас она чувствует себя хорошо.

Напомним, 51-летнюю Наталью признали виновной в сопротивлении сотруднику милиции (ч. 2 ст. 363 УК) 7 декабря 2020-го. Суд назначил ей наказание в виде 2,6 лет колонии общего режима. Также Херше должна выплатить «пострадавшему» сотруднику МВД 1 000 рублей. Наталья вину не признала. Написать ей можно по адресу: СИЗО-1, 220030, г. Минск, ул. Володарского, 2.

Наталья не первая среди политзаключённых, кто объявил голодовку в тюрьме. Еще 15 декабря от еды отказался автор телеграм-канала «Беларусь головного мозга» Игорь Лосик. Игорь голодает больше 30 дней – его самочувствие вызывает опасения. Чтобы поддержать Игоря, голодовку также объявили несколько беларусов, которые находятся на свободе. Написать Лосику можно по адресу: Следственная тюрьма №8, 222163, г. Жодино, ул. Советская, 22А.

Фото обложки: Вадим Замировский для БелаПАН.