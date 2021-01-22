"Свободу Навальному!" Что происходит в России накануне ожидаемых протестов

openmedia.io С властями ни одна из них согласована не была, пишет





В преддверии мероприятий задержаны уже несколько соратников Навального; с предупреждениями о недопустимости проведения акции полицейские пришли домой к нескольким московским журналистам; прокуратура потребовала заблокировать все сайты, где распространяются данные о январских протестах, а полицейские провели беседы со школьниками, которые в учебных классах заменяли портреты Владимира Путина на фото Навального.





Кого задержали

Вечером 21 января из-за призывов к участию в несанкционированной акции в Москве задержали сразу четверых соратников Навального: его пресс-секретаря Киру Ярмыш и сотрудников ФБК Любовь Соболь, Георгия Албурова и юриста Владлена Лося.





Последнему в МВД выдали предписание о необходимости до 25 января покинуть Россию: Лось является гражданином Беларуси.





Помимо них, утром 21 числа полиция также пришла домой к главному редактору «Медиазоны» Сергею Смирнову, журналисту «Эха Москвы» Александру Плющеву и координатору московского штаба Навального Олегу Степанову. Всем вручили предостережения о недопустимости участия в протестной акции 23 января.





За день до начала мероприятий в отделениях полиции также оказались координатор штаба Навального во Владивостоке Екатерина Ведерникова, сторонники оппозиционера в Новосибирске: депутат Сергей Бойко и его помощница Елена Носковец, а также координатор краснодарского штаба Навального Анастасия Панченко.





Утром 22 января силовики пришли с обыском домой к адвокату последней Михаилу Беньяшу. Именно он должен был защищать в суде интересы Панченко.





В Калининграде тем временем задержали и арестовали по статье об организации несогласованной акции сторонника Либертарианской партии, волонтёра местного штаба Навального Рагнара Рейна. Ещё одну активистку задержали в Липецке.





Столичная прокуратура вечером отчиталась о том, что за призывы к несогласованной акции предостережения представители её ведомства вручили 28 лицам.





В Татарстане из-за призывов к участию в акции 23 января возбудили уголовное дело о призывах к массовым беспорядкам (по ч. 3. ст. 212 УК).





Кого оштрафовали

Сайты, на которых публикуется информация о протестной акции и призывы об участии в ней, должны быть заблокированы, потребовала накануне Генпрокуратура. В основном такие сообщения появляются в социальных сетях.





Роскомнадзор после этого пообещал оштрафовать за «распространение информации», призывающей подростков к участию в несанкционированных акциях, «ВКонтакте», TikTok, Instagram, Facebook и YouTube (конкретную сумму штрафа в ведомстве не назвали, «РИА Новости» отмечало, что она может варьироваться от 800 000 до 4 млн рублей).





Утром 22 января Общественная палата (ОП) пожаловалась на появляющуюся в YouTube «рекламу с призывом к участию в несогласованных мероприятиях 23 января». В связи с этим, уверены в ОП, предостережение от Генпрокуратуры должна получить корпорации Google.





Там обращения российских общественников пока не комментировали.









Кого предостерегли

В МВД тем временем два раза предупредили об ответственности за участие в несанкционированных акциях, а замглавы ведомства Александр Горовой даже не исключил, что прибывшие в страну из-за рубежа заинтересованные лица попытаются повторить в России «белорусский сценарий».





Предупреждать студентов о недопустимости участия в акции 23 января также начали руководители десятков государственных вузов. Обращения от ректората в закрытых чатах и на официальных страницах университетов, в частности, получили учащиеся в Москве, Костроме, Смоленске, Ярославле и других городах.





В Башкирском госуниверситете субботу даже объявили учебным днём, потребовав от студентов и сотрудников обеспечить 100-процентную явку. Аналогичные призывы также публикуют и руководители школ по всей России.





С десятиклассницей из Ярославля и девятиклассником из Балашихи, которые размещали в TikTok ролики, где заменяли в учебных классах портреты Владимира Путина на фото Навального, полицейские и директора школ провели воспитательные беседы.





Минпросвещения утром 22 января выпустило обращение к родителям, в котором предупредило о «непоправимых последствиях» участия их детей в несанкционированных акциях и призвало родственников подростков занять молодых людей 23 января «домашним театром», «чтением любимых произведений» и фотосессиями.





Напомним, Алексей Навальный вернулся в Россию вечером 17 января. Сразу по прилёту его задержали в аэропорту и отправили в отделение полиции в Химках.





Там же на следующий день над ним состоялся суд: срок содержания оппозиционера под стражей продлили до 30 суток. ФСИН требует заменить основателю ФБК условный срок по делу «Ив Роше» на реальный.





Находясь на лечении за границей, оппозиционер, уверены в ведомстве, «уклонялся от уголовно-процессуального контроля».





Требования ФСИН суд рассмотрит 2 февраля. Источники Bloomberg уже говорят, что Навального приговорят к реальному сроку.