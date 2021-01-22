Myfin.by объяснил руководитель научно-исследовательского центра Мизеса, исполнительный директор аналитического центра «Стратегия» Ярослав Романчук. Специально дляобъяснил руководитель научно-исследовательского центра Мизеса, исполнительный директор аналитического центра «Стратегия»





Что произошло?

Презентован документ, названный «Программа социально-экономического развития Республики Беларусь на 2021-2025 годы». Он должен задать траекторию развития страны на целое пятилетие.





За две недели до выборов Лукашенко назвал основные направления в следующей пятилетке: «Надо импортозамещением заниматься. Эта пятилетка вся будет – качество, импортозамещение, экспорт. Это основные будут направления», – заявил он в конце июля.





Разработчики и цензоры подготовленного к февральскому "сходу" проекта «Программы социально-экономического развития» шефа услышали не лучшим образом:





«Ключевые задачи – сократить зависимость экономического роста от углеводородного сырья, увеличить экспортный потенциал за счет высокотехнологичных товаров, запустить новый инвестиционный цикл».





То есть главным в развитии страны названа завершившаяся наполовину стройка атомной станции под Островцом и еще одна «модернизация» – увеличение энергоемкости нашей экономики.





Если верить тем, кто эту программу придумывал, то на финише 2025 года нас ждут:





рост ВВП в реальном выражении – не менее чем в 1,2 раза;





повышение ожидаемой продолжительности жизни – до 76,5 года;





рост инвестиций в основной капитал – более чем в 1,2 раза;





наращивание объемов экспорта товаров и услуг – более $50 млрд в 2025 году;





увеличение реальных располагаемых денежных доходов населения – в 1,2 раза,





рост пенсионного обеспечения – выше уровня инфляции;





увеличение производительности труда в промышленности – в 1,3 раза.





«Для достижения поставленных целей развитие страны будет основываться на ключевых приоритетах: счастливая семья, сильные регионы, интеллектуальная страна, государство-партнер», – уверяют разработчики программы.





Но сегодня в слова власти верится с большим трудом. Справедливо ли это – объясняет Ярослав Романчук.





Набор «хотелок»

Может власть действительно (ситуация как никогда обязывает) задумалась о благосостоянии народа и подготовила программный документ, – с глубоким анализом ситуации, четко обоснованными вариантами развития событий и путями достижения скромных (как минимум – по реальным доходам) задач?





– Это набор «хотелок» – документ, который написан по лекалам и логике докладов, которые в прошлом веке зачитывали генеральные секретари коммунистической партии СССР.





Документ, который игнорирует реальное состояние финансов, бюджета, денежно-кредитной политики, социальной сферы, бизнес-климата Беларуси.





Из большого массива данных белорусские власти выбрали в основном второстепенные значения, чтобы сделать вид, что их «социальное государство» существует, и все у них под контролем.





На самом деле если взглянуть на факты, отражающие белорусскую реальность цифры, а также мировые индексы, то ситуация действительно плачевная. Самый главный показатель – рост ВВП.





За предыдущую пятилетку (2016-20 годы) среднегодовые темпы роста – мизерные – 0,7% ВВП, пятилетка до нее – прирост 1,2% ВВП в среднем. Это – потерянное десятилетие.





Экономика страны росла с темпами менее 1%, в то время, как мировая – на 2,5-3% в год, не говоря о наших соседях, многие из которых еще быстрее двигались вперед. По сути, мы шагали в 2-3 раза медленнее, чем мир, – это глубокая стагнация.





Эти решения похоронят белорусскую экономику

Но может власть прозрела? Может эти кошмарные цифры заставили ее понять, что методы родом из СССР не работают? И будут внедряться новые?





– Я внимательно прочел этот «программный» документ. Что показательно, – и власти в лице экс-премьер-министра это уже отмечали, – традиционные источники роста и развития истощены, и не дают эффекта – надо искать новые. Но новое они ищут почему-то в советском прошлом.





И те решения и допущения, которые огласили Совмин и Минэкономики – это решения, которые еще больше усугубляют ситуацию, и еще больше будут хоронить белорусскую экономику.





В частности – создание 8 государственных корпораций, которые будут объединять по 20-30-50 различных юридических субъектов. Это – типичное создание монополистов и олигополий.





На первый взгляд, это кажется очень странным – ведь такой эксперимент в Беларуси завершился фиаско: мы увидели на примере сахарных, цементных заводов, где власть централизовала управление, что это приводит к провалу, – коррупции, уголовным делам. Даже на БТ рассказали о «сахарной мафии».





Этот ход – создание высокооплачиваемых рабочих мест для контролеров, номенклатурных фаворитов и подготовка к захвату собственности номенклатурно-силовыми кланами, с участием, в том числе, иностранных партнеров из тех юрисдикций, которые с ними сотрудничают.





Это качественный пример того, как можно централизовать активы, потом договориться о цене с участниками рынка, управляющими этих компаний, и разделить их, вычленив прибыльные.





Никакого анализа прошедшей в других отраслях холдингизации сделано не было, а ведь этих объединений было создано пруд пруди. И хотя это выдавалось, как панацея, они не оказали никакого позитивного влияния – ни на рынок, ни на объемы экспорта, ни на состояние финансов этих предприятий и, в итоге, на конкурентоспособность белорусской экономики. Но когда правительство ориентируется на вал, другого ожидать и не приходится.





Сказка и сказочники

Насколько современен этот документ? Не является ли он «подрихтованной» версией предыдущих программ, цели и задачи которых не выполнялись?





– Новые вызовы и реалии, вставшие перед страной после выборов 9 августа, совершенно точно не учитываются – правовой дефолт в корне изменил ситуацию, – обнулено доверие бизнеса к власти.





В документе нет анализа токсичности системы госуправления, нет анализа того, почему в Беларуси до сих пор не достигнута макроэкономическая стабильность. Нет обоснования того, почему не должно быть приватизации. Нет четкого понимания того, в каких инвестиционных условиях будет работать белорусская экономика.





Но почему-то она должна за 5 лет прирости аж на 20%!





Это сказка для малосведущих, необразованных, невежественных людей. От тех, кто полностью игнорирует экономическую науку и показатели белорусской экономики.





Этот документ ничего собой не представляет и заслуживает, в лучшем случае, снисходительной улыбки. Он был составлен людьми, которые последние 10 лет работали над углублением и усовершенствованием «госплана», они не могут признать свое поражение, признать, что Беларусь под их управлением все больше отстает от развитых стран и остается в мире на ничтожном уровне 7 сотых процента ВВП!





Никакой научной ценности, новизны и пользы для объективной оценки ситуации и выработки стратегии развития эта «Программа» не несет абсолютно.





Цель – не разозлить Лукашенко

На что автор или авторы опирались, от чего отталкивались, давая свои оценки развития страны этой «Программе»?





– Надо понимать, чем они руководствовались и от чего отталкивались – от «хотелок Лукашенко». И целью ставили не разозлить его и не навредить своей карьере.





Еще раз повторю – когда за 3-4 месяца ситуация в стране меняется кардинально, оценки и цифры в белорусских реалиях не имеют значения. Свежий яркий пример – за 9 месяцев дефлятор ВВП был 12% (дефлятор используется для сравнения ВВП в сопоставимых ценах с предыдущим годом – прим. Myfin.by), а по итогам года вдруг стал 10.





А все потому, чтобы не показывать, что на самом деле белорусская экономика в 2020-м упала не на 1%, а на 3, или 4%.





Все это, и многое другое, делается «ради вала» – масса товаров не проданы, но отгружены и засчитаны, как проданные. Не учитывается финансовое положение предприятий и инвестиционная засуха, потеря конкурентоспособности – факторы, которые оказывают и будут оказывать мощное влияние на всю экономику.





И это хорошо подтверждает ряд проектов, являющихся прекрасной лакмусовой бумажкой, дающей понять убогое состояние официального планирования.





Провалы – что с АЭС, что с китайским парком

– К примеру, атомная станция: в начале 2000-х «запланировали» удвоение спроса на электроэнергию в регионе, решили построить БелАЭС – у границы с Евросоюзом. Получили объект, который теперь не знают как запустить – нам же столько электроэнергии не надо. Нам вообще эта АЭС не нужна была для обеспечения собственных нужд – существовавшие станции перекрывали запросы с лихвой.





Столь же печальны истории с легкой промышленностью, со стеклом, с льноводством, с овцеводством и еще бог знает с чем, – госпрограмм, которые на бумаге должны были пролить золотой дождь, – масса, а на выходе – хорошо если пшик, а обычно гигантские убытки и оставшиеся кредиты.





А китайский парк? «Великий камень» преподносился как локомотив белорусской экономики! И он уже в прошлом году должен был заработать на полную мощность. И где деньги оттуда? Где его экспортный потенциал, превозносимый до небес? Где хотя бы выгоды от транзитного потенциала? Зато ПВТ уничтожают на наших глазах, разрушая доверие, изменяя правила игры.





Что в итоге?

– То, что в этой «Программе социально-экономического развития» написано – сродни сказкам советской поры – «в 1980 году мы будем жить при коммунизме», а кто в нем не живет – это его проблемы.





В итоге – обман с зарплатами по 600 долларов, обман с высокими пенсиями, обман по темпам роста, обман по инфляции, и так далее.





Эта «Программа» – набор пропагандистских лозунгов (которые закутаны в новые словесные обороты), являющихся теоретическим базисом, сформированным в первой половине прошлого века