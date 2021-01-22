Спросили МВД, что значит «получить информацию путем удаленного доступа» в законе для оперативников

Источник материала: Tut.by

Не так давно мы писали , что 10 декабря парламент принял поправки в Закон «Об оперативно-розыскной деятельности». В частности, там говорится про возможность получения оперативниками сведений «путем удаленного доступа». Чтобы разобраться, что это значит на практике, мы отправили запрос в МВД. Вот что нам ответили.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: freestocks / Unsplash

О чем речь?

Как мы писали ранее, 10 декабря в нижней палате белорусского парламента во втором чтении был принят законопроект, который позволит оперативникам использовать средства тайной фиксации информации.

Это корректировка закона «Об оперативно-розыскной деятельности». Вероятнее всего, поправки планировались давно, еще до начала протестов. Так, бывший сотрудник СК, эксперт по кибербезопасности Александр Сушко допустил , что формулировки понадобилось уточнить, чтобы исключить проблемы в санкционировании оперативных мероприятий со стороны прокуратуры.

А в Палате представителей сообщили, что это сделано «для эффективного противодействия незаконному обороту наркотиков с использованием сети Интернет».

Какие же новшества в законе? Прежде всего, введение понятия «компьютерная информация» и предоставление сотрудникам, занимающимся оперативно-разыскной деятельностью, возможности создавать и использовать средства «тайного получения и фиксации информации.

Как говорится в законе, средства негласного получения (фиксации) информации — это технические средства, оборудование, аппаратура, приборы, приспособления, препараты, программные продукты и другие изделия, которые были созданы специально для негласного получения информации при оперативно-разыскной деятельности. Грубо говоря, это устройство или программа, которые позволяют без огласки собирать необходимые данные. Но применять эти средства можно только с санкции прокурора.

Также важные изменения — в проведении контроля в сетях электросвязи (звонки по телефону, переписка по электронной почте и так далее). Если окажется, что находящийся под контролем человек пользуется другим номером телефона или другим адресом электронной почты, то оперативно-разыскная деятельность может быть продолжена и по этим каналам связи без вынесения нового постановления.

Однако наибольшее внимание пользователей привлек «удаленный доступ» в законе. Так, он упоминается в ч. 1 ст. 15 закона: «…получать безвозмездно сведения из баз данных (учетов), информационных систем путем удаленного доступа и (или) на материальных носителях информации от организаций, которые являются собственниками этих баз данных (учетов), информационных систем, в случаях, установленных законодательными актами, и порядке, определенном законодательством».

И абзац в той же статье, гласящий «собирать и изучать сведения и документы, необходимые для выполнения задач оперативно-разыскной деятельности», дополнился словами «обрабатывать, хранить».

Кроме того, в статье 26 говорится, что «оперативный осмотр представляет собой обследование жилища и иного законного владения гражданина, помещения, здания, сооружения, транспортного средства, иного объекта и территории организации, участка местности, а также изучение информационных систем, информационных ресурсов, предметов и документов, компьютерной информации, в том числе путем удаленного доступа, в целях получения сведений, необходимых для выполнения задач оперативно-разыскной деятельности».

Поправки в закон должны вступить в силу через три месяца после официального опубликования.

Что ответило МВД?

Мы ранее уже выдвигали теории, что это может значить. Однако в законе не приводится точной формулировки. Поэтому мы отправили запрос МВД с просьбой разъяснить этот момент.

В частности, мы спросили, как сотрудники, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, будут получить удаленный доступ? Может, на компьютеры, мобильные телефоны граждан будут устанавливаться программы для удаленного доступа? Либо же это будет скрытый процесс, о котором подозреваемые будут не осведомлены?

Также внимание некоторых читателей привлекла следующая фраза: «Материалы оперативно-розыскной деятельности, не содержащие сведений о гражданах, в отношении которых проводились оперативно-розыскные мероприятия, запрещается передавать в орган уголовного преследования или суд, за исключением материалов оперативно-розыскной деятельности, содержащих сведения о подготавливаемом, совершаемом или совершенном преступлении или об имуществе, которое подлежит или может подлежать аресту в уголовном процессе». Значит ли это, что имущество свидетелей либо окружения подозреваемого, в том числе компьютеры, мобильные телефоны и другая компьютерная техника, могут подлежать аресту?

Нам пришел ответ за подписью первого заместителя министра внутренних дел — начальника криминальной милиции Геннадия Казакевича. В нем говорится следующее: «Сообщаем, что исходя из статьи 69 Закона Республики Беларусь от 17 июля 2018 г. № 130−3 «О нормативных правовых актах», в случае обнаружения неясностей и различий в содержании и понимании нормативного правового акта, а также противоречий в практике его применения, если не требуется внесение в нормативных правовой акт (его структурные элементы) соответствующих изменений, нормотворческий орган (должностное лицо), принявший (издавшее) этот акт, или, если иное не установлено Конституцией Республики Беларусь, уполномоченный им орган могут осуществить официальное толкование его нормативных правовых подписаний путем принятия (издания) соответствующего нормативного правового акта.

В этой связи Министерство внутренних дел Республики Беларусь не уполномочено на официальное толкование законов Республики Беларусь, нормативных правовых актов Президента Республики Беларусь, в том числе разъяснение или уточнение содержания их правовых норм».