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Логинов выиграл индивидуальную гонку в Антхольце, лучший из белорусов - 28-й

22.01.2021 17:03 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Российский биатлонист Александр Логинов выиграл индивидуальную гонку на этапе Кубка мира в итальянском Антхольце.


Фото: Reuters

Логинов (0+0+0+0) не допустил ни одного промаха и на 58 секунд опередил норвежца Стурлу Хольма Лагрейда (0+1+1+0). Третье место занял француз Кентен Фийон Майе (0+0+1+1).

Лучшим из белорусов сегодня стал Антон Смольский (1+0+1+1), который занял 28-е место. Никита Лобастов (1+0+0+0) стал 32-м, Сергей Бочарников (2+1+0+0) — 57-м, Дмитрий Лазовский (0+1+2+2) — 77-м, Максим Воробей (1+0+0+1) — 84-м.

 
 
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Российский биатлонист Александр Логинов выиграл индивидуальную гонку на этапе Кубка мира в итальянском Антхольце.
 
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