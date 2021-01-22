Гурков рассказал, как в Москве спецназ ФСБ задерживал Алексея Кудина

Источник материала: Tut.by

Виталий Гурков рассказал SPORT.TUT.BY, как в Москве происходило задержание многократного чемпиона мира по тайскому боксу и кикбоксингу Алексея Кудина, в отношении которого в Беларуси возбуждено уголовное дело. А также пояснил, почему спортивное сообщество выступает против экстрадиции спортсмена на родину.





«Кудин не может не привлечь внимания. Он этакий Алеша Попович, богатырь»

— После отъезда из Беларуси Алексей Кудин запостил фото с геолокацией Париж. Он действительно бежал во Францию?

— Я вышел на связь с Алексеем уже после того, как увидел фотографию из Парижа, и искренне порадовался за него. Был ли Алексей на самом деле в Париже, я знаю ровно настолько, насколько и все остальные. Точно мне это неизвестно.

Информацию о том, где он и что с ним, Алексей всегда держал "под грифом секретно", и особо не распространялся даже близким. Потому что то, что знает один человек — тайна, а то, что знают два и больше, уже перестает быть секретом.

— Как Алексей Кудин оказался в Москве и чем там занимался?

— Я не знаю, как он оказался в Москве и сколько там находился. А чем занимался? Думаю, что поддерживал форму, вел переговоры об участии в дальнейших спортивных мероприятиях. Всё-таки Алексей Кудин — спортсмен в расцвете сил. Поэтому, полагаю, у него было много предложений из различных профессиональных организаций и лиг.

— Чем Кудин привлек к себе внимание российских правоохранителей?

— Наверное, такая фигура как Алексей Кудин не может не привлечь внимания. Его раз увидишь — и уже запомнишь. Алексей — этакий Алеша Попович, богатырь с яркой внешностью. Думаю, в Москве его могли просто узнать на улице. Либо после попадания на какую-нибудь камеру его могла распознать система «Умный город». Много вариантов.

«Его задерживал спецназ ФСБ — но никакой жести не было»

— Вам известны обстоятельства его задержания?

— Насколько я знаю, его задерживал спецназ ФСБ. Задержание происходило ранним утром в четверг в квартире друга Алексея. Мне рассказывали, что Алексей сперва проснулся от шума за стенкой (спецназ, вроде как, по ошибке вначале ворвался не в ту квартиру).

По словам его друга, Леха подумал, что ему приснился сон про облаву. Но спустя 20 минут эти ребята вошли уже в нужную дверь. Насколько мне известно, силовики работали корректно, никакой жести и физического воздействия не было, и Алексей нормально себя чувствует.



Фото: mmaboxing.ru

— Есть ли информация по поводу суда и экстрадиции Алексея Кудина?

— Суд должен состояться сегодня. Но почему-то у всех, кто занимается делом Алексея, сформировано устойчивое мнение, что решение о его экстрадиции в Беларусь уже принято на самом высоком уровне. При этом его сторонники будут бороться и используют каждый шанс, потому что все понимают: Алексею в Беларуси делать нечего.

Его дело — показательное, громкое, политическое. Мы твердо уверены, что в Беларуси его ждет серьезный срок и большой риск здоровью. В него уже стреляли и бросали светошумовую гранату, и он чудом остался жив. Поэтому, как говорится, Минздрав не рекомендует ему возвращаться в Беларусь.

«Алексей — глава многодетной семьи. Мы можем потерять хорошего человека»

— Есть ли связь с его семьей сейчас?

— Я не держу сейчас связь с его близкими, но, понятное дело, они очень переживают. Алексей — глава многодетной семьи, отец пятерых детей, трое из которых — приемные, дети милиционера (после смерти брата супруги Алексей Кудин усыновил его троих детей. Старший брат жены Кудина 22 года отработал начальником финансового отдела милиции Молодеченского района. — Прим. TUT.BY).



Фото: Настасья Уткина, rh.by

Собственно, одна из основных причин, почему мы выступаем против экстрадиции Кудина в Беларусь: у детей должен быть отец. И он никак не сможет помогать своей семье, находясь за решеткой.

Мы написали письмо в Генпрокуратуру РФ, Олимпийский комитет России и в комитет по спорту Госдумы с просьбой не экстрадировать Кудина в Беларусь, мотивировав это тем, что его жизни и здоровью здесь угрожает опасность. И есть все опасения, что мы потеряем очень хорошего человека.