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Эффектный кульбит: житель Светлогорска застрял головой в заборе – видео
22.01.2021 17:11 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Забавный инцидент произошел ночью в пятницу, 22 января, на улице Шоссейной райцентра: спасателям о ЧП сообщили из "дежурки" местного РОВД.
"Было установлено, что мужчина при попытке перелезть через забор, оступился, и его голова застряла между прутьями, самостоятельно выбраться он не мог", – сказали в МЧС.
Спасатели гидравлическим инструментом отжали ограждение и деблокировали гражданина, госпитализация ему не понадобилась.
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Сотрудники МЧС освободили жителя Светлогорска, который перебирался через забор и застрял в нем головой. Смотрите на видео кадры, снятые спасателями.
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