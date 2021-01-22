Эффектный кульбит: житель Светлогорска застрял головой в заборе – видео

Источник материала: Sputnik Беларусь

Забавный инцидент произошел ночью в пятницу, 22 января, на улице Шоссейной райцентра: спасателям о ЧП сообщили из "дежурки" местного РОВД.

"Было установлено, что мужчина при попытке перелезть через забор, оступился, и его голова застряла между прутьями, самостоятельно выбраться он не мог", – сказали в МЧС.

Спасатели гидравлическим инструментом отжали ограждение и деблокировали гражданина, госпитализация ему не понадобилась.

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