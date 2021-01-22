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Google грозит отключить поиск в Австралии из-за «неудобного» для нее закона
Источник материала: Onliner
Компания Google считает
Также всем этим сервисам и ресурсам предлагают вменить требование платить за ретранслируемый контент, который, в свою очередь, является одним из способов привлечь пользователей и заработать на них (рекламой).
Представители Google заявили, что готовы платить, однако не в той форме, которую предлагает австралийское правительство (за каждую ссылку и небольшую выдержку из материалов). Это, уверены в поисковой компании, может привести к возникновению серьезных экономических и иных рисков, на которые компания идти не готова. В Google предложили внести корректировки в законопроект.
Также в поисковой компании отмечают, что новые правила в итоге сыграют против пользователей. Австралийские регуляторы, в свою очередь, отказываются вести переговоры в формате угроз и шантажа, каким выглядит предупреждение Google отключить поиск на территории страны.
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