Google грозит отключить поиск в Австралии из-за «неудобного» для нее закона

Источник материала: Onliner

Компания Google считает возможным отключить поисковый сервис на территории Австралии, если здесь будет принят новый закон. Он регулирует отношения издателей, СМИ и различных ресурсов, предоставляющих контент. Законопроект подразумевает, что социальные сети (та же Facebook), иные площадки, среди которых и сервисы Google, должны обсуждать объемы ретранслируемых материалов на своих ресурсах.

Также всем этим сервисам и ресурсам предлагают вменить требование платить за ретранслируемый контент, который, в свою очередь, является одним из способов привлечь пользователей и заработать на них (рекламой).

Представители Google заявили, что готовы платить, однако не в той форме, которую предлагает австралийское правительство (за каждую ссылку и небольшую выдержку из материалов). Это, уверены в поисковой компании, может привести к возникновению серьезных экономических и иных рисков, на которые компания идти не готова. В Google предложили внести корректировки в законопроект.

Также в поисковой компании отмечают, что новые правила в итоге сыграют против пользователей. Австралийские регуляторы, в свою очередь, отказываются вести переговоры в формате угроз и шантажа, каким выглядит предупреждение Google отключить поиск на территории страны.