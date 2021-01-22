ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Google грозит отключить поиск в Австралии из-за «неудобного» для нее закона

22.01.2021 17:15 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

Компания Google считает возможным отключить поисковый сервис на территории Австралии, если здесь будет принят новый закон. Он регулирует отношения издателей, СМИ и различных ресурсов, предоставляющих контент. Законопроект подразумевает, что социальные сети (та же Facebook), иные площадки, среди которых и сервисы Google, должны обсуждать объемы ретранслируемых материалов на своих ресурсах.

Также всем этим сервисам и ресурсам предлагают вменить требование платить за ретранслируемый контент, который, в свою очередь, является одним из способов привлечь пользователей и заработать на них (рекламой).

Представители Google заявили, что готовы платить, однако не в той форме, которую предлагает австралийское правительство (за каждую ссылку и небольшую выдержку из материалов). Это, уверены в поисковой компании, может привести к возникновению серьезных экономических и иных рисков, на которые компания идти не готова. В Google предложили внести корректировки в законопроект.

Также в поисковой компании отмечают, что новые правила в итоге сыграют против пользователей. Австралийские регуляторы, в свою очередь, отказываются вести переговоры в формате угроз и шантажа, каким выглядит предупреждение Google отключить поиск на территории страны.

Недорогой вариант для быстрого Wi-Fi-дома. Гигабитный двухдиапазонный роутер Xiaomi — 69 р.

Wi-Fi роутер Xiaomi Mi Router 4a Gigabit Edition (международная версия)
32 отзыва
802.11ac, 2.4 ГГц/5 ГГц, до 1167 Mbps, 2xGigabit LAN, 1xWAN
66,56 р.
21 предложение

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Компания Google считает возможным отключить поисковый сервис на территории Австралии, если здесь будет принят новый закон. Он регулирует отношения издателей, СМИ и...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Браў спэцназ ФСБ». Віталь Гуркоў расказаў, як у Маскве затрымлівалі Аляксея Кудзіна
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

21.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
22.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by