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Во Франции разрабатывают летающий автомобиль на водороде для гонок

22.01.2021 17:35 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Французский стартап MACA разрабатывает скоростной летающий автомобиль на водороде Carcopter. Об этом сообщает New Atlas.

В компании утверждают, что пятиметровый автомобиль с вертикальным взлетом может разгоняться до 246 км в час.

В Carcopter, который предназначен для гонок, встроены шесть электродвигателей мощностью по 35 кВт каждый. Вес летающего автомобиля MACA планируется меньше 600 кг. В автомобиле будет место только для одного пилота.

Стартап заявляет, что первый полет Carcopter должен состояться до конца этого года, а в конце следующего планируют получить разрешение на полеты от профильного регулятора.

 
 
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Французский стартап MACA разрабатывает скоростной летающий автомобиль на водороде Carcopter. Об этом сообщает New Atlas.
 
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