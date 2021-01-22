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Бывший тренер Кудина: «Все мировое сообщество понимает, что происходит в Беларуси, в связи с этим ни о какой выдаче речь идти не может!»

22.01.2021 17:35 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Экс-тренер бойца Алексея Кудина, заслуженный тренер СССР и Украины Владимир Черкашин поделился мнением о задержании спортсмена в Москве и его возможной экстрадиции в Беларусь.

«Я, Черкашин Владимир Прокопьевич, тренер Алексея Кудина с 2004 по 2014 годы, прошел с ним от мастера спорта до заслуженного мастера спорта Республики Беларусь. Алексей принес Беларуси 24 золотые медали с чемпионатов мира и Европы, какая может быть экстрадиция? Все мировое сообщество понимает, что происходит в Беларуси, в связи с этим ни о какой выдаче речь идти не может!» – сказал Черкашин.

Напомним, BSSF начал сбор подписей спортсменов Беларуси и России о приостановке экстрадиции Кудина.
 
 
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Экс-тренер бойца Алексея Кудина, заслуженный тренер СССР и Украины Владимир Черкашин поделился мнением о задержании спортсмена в Москве и его возможной...
 
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