Власть готовится к войне? В Беларусь поставят крупную партию российских БТРов

запрос на закупку услуги по перевозке военной техники из российского города Арзамас в Минск, пишет kp.by Это база закупок России. Там и появилсяпо перевозке военной техники из российского города Арзамас в Минск, пишет





Заказчик закупки - Арзамасский машиностроительный завод, компания-производитель военной техники. Завод производит колесные бронетранспортеры, спецтехнику на их базе и легкие бронированные машины.





Завод ищет 10 крытых вагонов и 70 железнодорожных платформ. Маршрут – от станции «Арзамас-2» в Минск. В документах сказано, что требуется перевезти бронетранспортеры БТР-80, а также запчасти к ним.





- Ориентировочно имущество должно быть отправлено с Арзамасского машиностроительного завода тремя партиями: первая партия - в мае, вторая - в июле-августе и третья - в ноябре-декабре 2021 года, - сказано в условиях тендера.





Учитывая, что на одну платформу помещается два БТР, речь может идти о поставке до 140 штук. Запчасти к ним, вероятно, разместят в крытых вагонах.