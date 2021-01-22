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Политолог: Лукашенко будет мстить

22.01.2021 17:35 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В эфире Еврорадио.FM политолог Дмитрий Болкунец заявил, что белорусские власти не остановятся в своих репрессиях.

"Лукашенко загнан в угол. Будет стараться добраться до каждого. Я уже получаю информацию о том, что силовики ходят по квартирам обычных белорусов", - заявил Болкунец.

Также политолог отметил, что он не ожидал такой неадекватной реакции режима на протесты и повторения 1937-го года в одной стране. 
 
 
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В эфире Еврорадио.FM политолог Дмитрий Болкунец заявил, что белорусские власти не остановятся в своих репрессиях.
 
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