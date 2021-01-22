Милиция так и не смогла найти, кто повредил мотоцикл байкера, который лихо уходил от погони ГАИ во время протестов

Источник материала: Tut.by

Помните историю байкера , который ночью уходил от ГАИ по улицам Минска во время протестов? Минчанин 11 августа отправился в ночную аптеку за лекарством, а когда увидел силовиков, испугался, что его могут избить и просто решил от них уехать. В милиции же говорили, что байкер проигнорировал требование остановиться. Погоня закончилась тем, что парень бросил мотоцикл, а сам спрятался. Силовики забрали байк на штрафстоянку, откуда владелец забрал его в поврежденном состоянии. Узнали, нашла ли милиция того, кто повредил мотоцикл.



Фото из личного архива героя

Свой Kawasaki минчанин Глеб отыскал в сентябре на штрафстоянке — байк был сильно поврежден: порезаны колеса, помят бак, вырвана проводка.

Парень считает, что повреждения могли нанести сотрудники, которые эвакуировали мотоцикл. Он подал заявление в милицию — просил найти вредителей.





Проверку милиция провела быстро — через 11 дней, в октябре, был готов ее результат: установить лицо, которые повредили мотоцикл не удалось.

— Я не очень-то надеялся, что виновных найдут. Закрыли дело, материалы не дали, сказали, что можно приехать в РУВД и ознакомиться, но ехать в милицию сам я побоялся, - признается Глеб.

Поскольку парень не знаком с материалами проверки, подать жалобу он не мог, нанимать для этого адвоката тоже не стал.

На восстановление мотоцикла ему потребуется более 500 долларов.