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Милиция так и не смогла найти, кто повредил мотоцикл байкера, который лихо уходил от погони ГАИ во время протестов
Источник материала: Tut.by
Помните
Свой Kawasaki минчанин Глеб отыскал в сентябре на штрафстоянке — байк был сильно поврежден: порезаны колеса, помят бак, вырвана проводка.
Парень считает, что повреждения могли нанести сотрудники, которые эвакуировали мотоцикл. Он подал заявление в милицию — просил найти вредителей.
Проверку милиция провела быстро — через 11 дней, в октябре, был готов ее результат: установить лицо, которые повредили мотоцикл не удалось.
— Я не очень-то надеялся, что виновных найдут. Закрыли дело, материалы не дали, сказали, что можно приехать в РУВД и ознакомиться, но ехать в милицию сам я побоялся, - признается Глеб.
Поскольку парень не знаком с материалами проверки, подать жалобу он не мог, нанимать для этого адвоката тоже не стал.
На восстановление мотоцикла ему потребуется более 500 долларов.
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Милиция так и не смогла найти, кто повредил мотоцикл байкера, который лихо уходил от погони ГАИ во время протестов
Результат проверки: установить лица, которые повредили мотоцикл, не удалось.
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