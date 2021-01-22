ОГП требует от властей освободить политзаключенных, среди которых четыре представителя партии

Политический совет Объединенной гражданской партии (ОГП) принял резолюцию с требованием к белорусским властям освободить всех политзаключенных, среди которых четыре представителя партии.



Александр Кабанов и Владимир Непомнящих. Фото: Наша Ніва.

Как сообщает БелаПАН со ссылкой на пресс-службу ОГП, свои требования политсовет аргументирует принятым Беларусью обязательством соблюдать Международный пакт о гражданских и политических правах и иные документы в области прав человека, а также гарантиями, которые предоставляет Конституция страны.

«Политсовет Объединенной гражданской партии требует от руководства силовых структур Беларуси немедленно прекратить репрессии против мирных граждан страны, которые являются вопиющим нарушением их прав и законодательства Беларуси, — говорится в резолюции. — Требует немедленного освобождения всех политзаключенных, в том числе заместителя председателя ОГП Александра Кабанова, членов политсовета Сергея Ольшевского и Леонида Судаленко, а также члена национального комитета ОГП Владимира Непомнящих».

Кроме того, руководящий орган партии требует «начать расследование и привлечь к ответственности всех организаторов и исполнителей репрессий против мирных граждан», «прекратить беззаконие».

«Политсовет ОГП констатирует, что Беларусь находится в политическом кризисе, единственным реальным выходом из которого может стать решение о проведении новых, свободных и справедливых выборов. Любые попытки удержать власть с помощью беззакония и репрессий вредят государству и неизбежно приведут к уголовному преследованию тех, кто причастен к репрессиям», — подчеркивают авторы документа.

Брестский блогер Александр Кабанов находится за решеткой с середины июня 2020 года, его задержали по административному делу. Впоследствии ему предъявили обвинение по трем статьям Уголовного кодекса по «делу Тихановского»: ч. 1 ст. 342 (организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок и сопряженных с явным неповиновением законным требованиям представителей власти), ст. 369 (публичное оскорбление представителя власти в связи с выполнением им служебных обязанностей) и ст. 391 (оскорбление судьи или народного заседателя в связи с осуществлением ими правосудия).

Директор «Пресс-клуба Беларусь» Сергей Ольшевский был задержан 22 декабря 2020 года, как и ряд других представителей этой организации. Его подозревают в соучастии в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере.

Пенсионера МВД Владимир Непомнящих из Гомеля с 23 декабря прошлого года содержат в городском СИЗО. Его обвинили в «насилии либо угрозе насилия в отношении должностного лица» (ст. 366 УК) за то, что он якобы угрожал на суде помощнику прокурора Алесе Журавлевой.

Гомельского правозащитника Леонида Судаленко задержали 18 января этого года после допроса в Следственном комитете и водворили в ИВС. По неофициальной информации, в его отношении возбуждено дело по ч. 2 ст. 342 УК (финансирование массовых беспорядков).