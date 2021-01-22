Второй сезон «Прослушки»! Обсуждаем сериал «Кобра Кай» с ностальгией по 80-м

Источник материала: Onliner

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Тизер:

• Проводим краткий экскурс во вселенную «Карате-пацана» для тех, у кого после упоминания имен Джонни Лоуренса, Дэнни ЛаРуссо и Мистера Мияги нога сама не начинает выписывать в воздухе удар маваши-гери.

• «Кобра Кай» — действительно удачное возрождение культовой франшизы, во многом даже превосходящее оригинал. Сериал не пытается копировать знакомые сюжеты, а оригинально продолжает линии героев спустя 35 лет.

• Шоу пропитано ностальгией по 80-м, но не паразитирует на ней. Напротив, авторы пытаются переосмыслять клише старых фильмов и сталкивать поп-культуру сорокалетней давности с нашими реалиями.

• В «Кобре Кай» очень много брутальных драк среди школьников-каратистов. Сначала это впечатляет и веселит, правда, к третьему сезону верить в то, что все обходится без последствий, становится сложнее. Конфликты героев тоже перестают быть убедительными: друзья могут стать врагами и наоборот просто… потому что.