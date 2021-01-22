Жодино: женщине, которую ударил сотрудник милиции, отказали в возбуждении уголовного дела

Источник материала: Onliner

Случай, произошедший в Жодино, получил большую огласку во многом благодаря видеозаписи. В ролике четко видно, как человек в милицейской форме наносит удар женщине, после чего она падает на землю. По этому факту Следственный комитет начал проверку. А сегодня стал известен ее итог: в возбуждении уголовного дела отказать «за отсутствием в деянии состава преступления».

Экспертиза: травмы не повлекли кратковременного расстройства здоровья

Пострадавшую зовут Наиля Гусакова. После случившегося она обратилась с заявлением в Следственный комитет. В объяснении женщина указала, что в тот день (13 сентября 2020 г.) проходила мимо ТЦ «Элегант» (г. Жодино), когда заметила людей возле машины ГАИ, скандировавших «Спасибо». Решив поддержать, она подошла, достала мобильный телефон и стала снимать сотрудников милиции. Во время этого один из них нанес ей удар по лицу, и она упала. Случившееся было зафиксировано на видео. Ролик можно посмотреть по ссылке .

«Я не сразу поняла, что со мной что-то не так... — рассказывала пострадавшая в октябре 2020 года. — Головой, как можно было подумать по видео, не ударилась. Упала на колено и локоть, которые, кстати, побаливают до сих пор. Первые дни также болела голова. А потом стало очевидно, что не проходит шум в правом ухе, куда пришелся удар. Травматолог посоветовал обратиться к лор-врачу, а тот направил на обследование. Был поставлен диагноз „тугоухость“. В больнице находилась с 19 по 28 сентября, где меня прокапали. Потом ездила на обследование еще раз, но диагноз оставили. Мне кажется, что сейчас я слышу нормально, хотя иногда переспрашиваю».



Наиля Гусакова, октябрь 2020 г.

Во время двух судебно-медицинских экспертиз были выявлены «кровоподтеки в области подбородка, правого предплечья, правого коленного сустава, ссадина на левом коленном суставе». Их определяли как «не повлекшие кратковременного расстройства здоровья или незначительной стойкой утраты трудоспособности».

«Нанес удар по лицу неожиданно подошедшего к нему человека»

Участковый инспектор Жодинского ГОВД в звании майор в день происшествия давал такие пояснения: около 15:30 прибыл в составе группы сотрудников на парковку торгового центра. По его словам, там находились 30—40 человек, которые скандировали лозунги и размахивали бело-красно-белыми флагами. Причиной же стало разбирательство сотрудников ГАИ с водителем одного из автомобилей «по поводу беспричинной подачи звукового сигнала».

«Со слов [участкового], когда он находился в районе водительской двери служебного автомобиля ГАИ, справа от него в его сторону выдвинулся человек, который держал какой-то предмет в правой руке, — сказано в документе Следственного комитета. — Он предположил, что это может быть предмет для причинения ему телесных повреждений. В связи с чем, действуя с целью самообороны, своей правой рукой он выбил указанный предмет, а ладонью левой руки нанес удар по лицу неожиданно подошедшего к нему человека».

Данный факт был зафиксирован в книге учета применения физической силы, специальных средств и оружия с отметкой начальника Жодинского ГОВД о правомерности применения физсилы.

«Никто из опрошенных сотрудников ГОВД не видел непосредственно момент применения физсилы»

Как сказано в уведомлении об отказе в возбуждении уголовного дела, никто из опрошенных сотрудников ГОВД не видел непосредственно момент применения физсилы в отношении Наили Гусаковой.

Однако в распоряжении СК оказались несколько видеозаписей, в том числе ролики нагрудных регистраторов сотрудников ГАИ. Вот как это подается в документе: «После подхода Гусаковой Н. Н. [к участковому] с правой по отношению к нему стороны тот спустя непродолжительный промежуток времени (около 1 секунды) осуществил замах правой рукой и схватил находившийся в руках Гусаковой Н. Н. мобильный телефон, затем сразу же осуществил замах левой рукой и нанес удар Гусаковой Н. Н. по голове, после чего та упала».

Пострадавшая уточнила, что вела видеозапись для того, чтобы объективно зафиксировать происходящее, а подходя к сотруднику милиции, смотрела на экран смартфона: «В этот момент тот посмотрел на нее, затем повернул голову обратно, после чего опять повернул голову в ее сторону и выхватил у нее мобильный телефон правой рукой, а левой ударил ее по голове».

«Это мог быть газовый баллончик, нож или что-то другое»

«Перед применением физической силы увидел боковым зрением приближающийся силуэт, который стремительно приблизился и вытянул в отношении его головы руку с каким-то предметом, которым [как он счел] могли быть причинены телесные повреждения, — пояснял через несколько дней после происшествия участковый. — Это мог быть газовый баллончик, нож или что-то другое».

Он утверждал, что у него не было возможности отдать требование, счел случай исключительным, поскольку «могли наступить более тяжкие последствия в виде причинения ему телесных повреждений или прорыва толпы через цепочку сотрудников».

По заключению судебной психологической экспертизы, среди личностных особенностей этого сотрудника милиции значатся «низкая вероятность открытого агрессивного поведения, направленность на ровные и спокойные межличностные отношения».

Суд по 23.34

В документе, присланном из СК, утверждается, что Наиле Гусаковой вменялось участие в несанкционированном массовом мероприятии (та самая статья 23.34 Кодекса об административных правонарушениях). В конце октября должно было состояться заседание суда. Однако в последний момент стало известно, что оно переносится.

«В протоколе указано, что в тот самый день, 13 сентября, около 16:00 я принимала активное участие в мероприятии, в руках держала плакат о выборах, — говорила Наиля Гусакова. — Хотя на самом деле там было написано „Не краiна для маiх дзяцей“».

Решение по данному административному делу было принято в ноябре: как сообщила корреспонденту Onliner женщина, ей вынесли предупреждение.

«В возбуждении уголовного дела отказать»

В СК делают такой вывод: достаточные основания для принятия решения о возбуждении уголовного дела по ст. 426 УК («Превышение власти или служебных полномочий») в отношении данного сотрудника милиции отсутствуют, так как «им соблюдены условия и не превышены пределы применения физической силы, а причиненный вред соразмерен силе преодолеваемого противодействия, в том числе предполагаемого».

«Установленные в ходе проверки обстоятельства свидетельствуют о том, что складывающаяся обстановка характеризовалась такими признаками внешнего проявления, как экстремальность, динамичность, скоротечность, эмоциональность, — делают заключение в Следственном комитете, — а поведение нарушителя было истолковано как не исключающее применение предметов для причинения телесных повреждений».

В возбуждении уголовного дела в отношении сотрудника Жодинского ГОВД было отказано «за отсутствием в деянии состава преступления».