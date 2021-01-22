Источник материала: UDF



Ольга Бузова. Фото:instagram.com/buzova86/

«Наличие пиар-романа ни в коем случае не отрицает возможность наличия реальной любовной связи. Может она и есть. Одно другому не мешает. Роман может быть реальный, и там могут быть чувства какие-то. Мы можем только догадываться», – рассказал Соседов в беседе с «Дни.ру».

«К музыке она не имеет никакого отношения. Это больше социальный феномен. Она нравится девочкам-подросткам, женщинам до 30 лет. Но так петь может любая, понимаете? Абсолютно любая женщина с улицы. Разве она певица? Нет. Главное правильно ее записать, оттюнить, и все», – отметил Соседов.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Женщина с улицы: опущенная ниже плинтуса Бузова прячет своего настоящего парня 35-летняя Ольга Бузова объявила о своем расставании с блогером Давидом Манукяном.

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