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Женщина с улицы: опущенная ниже плинтуса Бузова прячет своего настоящего парня

22.01.2021 17:57 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Женщина с улицы: опущенная ниже плинтуса Бузова прячет своего настоящего парня
Ольга Бузова. Фото:instagram.com/buzova86/
Поющая ведущая Ольга Бузова в пятницу 22 января не сходит с заголовков газет. Все из-за пьяного расставания с Давидом Манукяном, о котором она объявила прямо после своего 35-летия. Коллеги поп-дивы пытаются выяснить причину разборок.

35-летняя Ольга Бузова объявила о своем расставании с блогером Давидом Манукяном. В своем Инстаграм она опубликовала видео, на кадрах которого призналась, что заблокировала его аккаунт и советует всем ее поклонникам сделать то же самое.

Коллега Ольги Бузовой, бывший участник шоу «Дом-2» Рустам Солнцев предположил, что певица просто перебрала с алкоголем на своем юбилее. А музыкальный критик Сергей Соседов не отрицает, что у Ольги Бузовой может быть совершенно другой возлюбленный, о котором никто не знает. Возможно Ольга Бузова просто прячет от публики своего реального парня?

«Наличие пиар-романа ни в коем случае не отрицает возможность наличия реальной любовной связи. Может она и есть. Одно другому не мешает. Роман может быть реальный, и там могут быть чувства какие-то. Мы можем только догадываться», – рассказал Соседов в беседе с «Дни.ру».


Музыкальный критик не отрицает, что поющая ведущая очень востребована в мире шоу-бизнеса, несмотря на обилие хейтеров. Но до настоящего таланта ей очень далеко.

«К музыке она не имеет никакого отношения. Это больше социальный феномен. Она нравится девочкам-подросткам, женщинам до 30 лет. Но так петь может любая, понимаете? Абсолютно любая женщина с улицы. Разве она певица? Нет. Главное правильно ее записать, оттюнить, и все», – отметил Соседов.


Ранее «Дни.ру» сообщили, что поклонники Давида Манукяна поддержали его пару с чемпионкой мира и Европы по бально-спортивным танцам Дарьей Палей. Как пишут в Сети, у них может быть настоящий роман. В Инстаграм танцовщицы Бузову опустили ниже плинтуса и отметили, что Палей гораздо больше подходит Манукяну.
 
 
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35-летняя Ольга Бузова объявила о своем расставании с блогером Давидом Манукяном.
 
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