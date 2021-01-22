Экс-начальника уголовного розыска Дмитрия Кулаковского освободили в зале суда. А его жену и дочь задержали

















Дмитрий Кулаковский ранее возглавлял уголовный розыск в Заводском РУВД Минска. Работал в милиции с 2006 года, имеет профессиональные награды и благодарности от руководства. После выборов он заявил, что не согласен с действиями власти. В сентябре приняли его рапорт на увольнение. А вскоре объявили подозреваемым по делу в оскорблении представителя власти (ст . 369 УК РБ).





В первый раз сотрудники Управления собственной безопасности МВД задержали его недалеко от дома — за "неповиновение" он получил 12 суток ареста. В знак протеста Дмитрий проглотил четыре металлических предмета. Затем на него составили новый протокол, снова "за неповиновение", и дали уже 15 суток.





После почти месяца ареста 4 декабря Кулаковский пытался покинуть Беларусь, но был задержан на границе и доставлен в изолятор. Переведен в СИЗО Жодино в качестве подозреваемого по уголовному делу по ст. 369 УК (Оскорбление представителя власти).





Правозащитники признали Дмитрия Кулаковского политзаключенным.





По версии следствия, Дмитрий Кулаковский оставил оскорбительный комментарий под фото действующего сотрудника МВД. Сам обвиняемый это опровергает и утверждает, что даже не знает оперативника, о котором идет речь.





"Полагаю, что сотрудники МВД решили меня проучить, показать другим сотрудникам, что не стоит увольняться, потому что вот что с ними будет, — так появилось это дело. Меня держали 27 суток, от меня требовали признать, что я пытался продать информацию о сотрудниках милиции, но я отказался».





После суда задержали жену Дмитрия Кулаковского вместе с 15-летней дочерью. Они стояли у входа в здание и держали белые и красные шарики. Вышел милиционер и приказал пройти в суд, сказал, что сейчас приедет наряд.





Жену Дмитрия Кулаковского и дочь увезли в Московский РУВД.