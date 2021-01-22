На следующей неделе в ЕС обсудят четвертый пакет санкций против режима Лукашенко

сообщении на сайте Тихановской в пятницу. "Тихановская обсудила с Ратасом и Рейнсалу ситуацию в Беларуси и то, как международное сообщество может поддержать беларусский народ, четвертый пакет санкций ЕС в отношении режима, о котором будут говорить на следующей неделе в Брюсселе", - говорится вна сайте Тихановской в пятницу.





Кроме того, стороны обсудили проведение заседания Совета безопасности ООН на тему Беларуси, поддержку Эстонией образовательных и медийных проектов, инициатив, связанных с республикой, общей сложностью на 1 млн евро. Предметом разговора стала также вакцинация беларусов от Covid при поддержке ЕС.





Тихановская отметила, что в Таллинне нет беларусского памятника или знака, и предложила поддержать инициативу беларусской диаспоры в Эстонии установить крест Евфросиньи Полоцкой в столице – напротив посольства Беларуси.