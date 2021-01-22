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На следующей неделе в ЕС обсудят четвертый пакет санкций против режима Лукашенко
Источник материала: Партизан
Экс-кандидат в президенты, лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская во время визита в Таллинн провела встречу с премьер-министром Эстонии Юри Ратасом и онлайн-звонок с министром иностранных дел Урмасом Рейнсалу, они обсудили четвёртый пакет санкций против режима Лукашенко.
"Тихановская обсудила с Ратасом и Рейнсалу ситуацию в Беларуси и то, как международное сообщество может поддержать беларусский народ, четвертый пакет санкций ЕС в отношении режима, о котором будут говорить на следующей неделе в Брюсселе", - говорится в
Кроме того, стороны обсудили проведение заседания Совета безопасности ООН на тему Беларуси, поддержку Эстонией образовательных и медийных проектов, инициатив, связанных с республикой, общей сложностью на 1 млн евро. Предметом разговора стала также вакцинация беларусов от Covid при поддержке ЕС.
Тихановская отметила, что в Таллинне нет беларусского памятника или знака, и предложила поддержать инициативу беларусской диаспоры в Эстонии установить крест Евфросиньи Полоцкой в столице – напротив посольства Беларуси.
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Экс-кандидат в президенты, лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская во время визита в Таллинн провела встречу с премьер-министром Эстонии Юри Ратасом и...
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