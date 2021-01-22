ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

На следующей неделе в ЕС обсудят четвертый пакет санкций против режима Лукашенко

22.01.2021 18:11 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Экс-кандидат в президенты, лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская во время визита в Таллинн провела встречу с премьер-министром Эстонии Юри Ратасом и онлайн-звонок с министром иностранных дел Урмасом Рейнсалу, они обсудили четвёртый пакет санкций против режима Лукашенко.

"Тихановская обсудила с Ратасом и Рейнсалу ситуацию в Беларуси и то, как международное сообщество может поддержать беларусский народ, четвертый пакет санкций ЕС в отношении режима, о котором будут говорить на следующей неделе в Брюсселе", - говорится в сообщении на сайте Тихановской в пятницу. 

Кроме того, стороны обсудили проведение заседания Совета безопасности ООН на тему Беларуси, поддержку Эстонией образовательных и медийных проектов, инициатив, связанных с республикой, общей сложностью на 1 млн евро. Предметом разговора стала также вакцинация беларусов от Covid при поддержке ЕС.

Тихановская отметила, что в Таллинне нет беларусского памятника или знака, и предложила поддержать инициативу беларусской диаспоры в Эстонии установить крест Евфросиньи Полоцкой в столице – напротив посольства Беларуси.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Экс-кандидат в президенты, лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская во время визита в Таллинн провела встречу с премьер-министром Эстонии Юри Ратасом и...
 
Новости дня
Новости разные
 
В школах РФ снимают портреты Путина после знаменитого расследования
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

21.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
22.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by