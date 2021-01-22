Почувствуйте разницу: самые продаваемые авто на глобальном рынке и в Беларуси

Так, если в мировом рейтинге самых продаваемых автомобилей лидирует Toyota Corolla, продажи которой составили 1,1 млн штук (плюс 8,8%), то в белорусском рейтинге эта машина в топ-20 не попадает.





Два дилера продали в Беларуси в 2020 году лишь 1090 единиц этой марки. Доля Toyota на белорусском рынке — всего 2%.





Второе место в мировом рейтинге популярных автомобилей прочно держит Toyota RAV4 с продажами 971 тыс. штук (плюс 1,9%).





В тройке лидеров глобального рейтинга — Honda CR-V с продажами 705,6 тыс. машин (минус 13,2%)





В белорусском топ-20 и даже топ-36 эта марка отсутствует.





Volkswagen Tiguan, занимающий пятое место в мировом рейтинге с показателем 607 тыс. штук входит в топ-20 белорусского рейтинга с показателем продаж 793 единицы за 2020 год.





Сама же марка Volkswagen в отечественном рейтинге традиционно входит в тройку лидеров, на нее пришлось в целом 5,5 тыс. штук продаж, что обеспечило ей 10% белорусского рынка новых легковых авто.





Автомобили Honda Civic, попавшие в пятерку лидеров глобального рейтинга за продажи на уровне 698 тыс. единиц, практически не представлены в нашей стране.





В Беларуси более распространена марка Hyundai с продажами 3,2 тыс. машин и долей рынка 6%. В частности, Hyundai Accent попадает в топ-20 с реализацией 1000 штук.





Между тем Hyundai Tucson замыкает десятку мирового рейтинга с оборотом 462 тыс. единиц.