ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Поступательное вооружение: Су-30СМ в Беларуси – видео

22.01.2021 18:25 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

На взлетную полосу авиабазы в Барановичах садится пара истребителей Су-30. Сверхманевренность – пожалуй, самая отличительная особенность самолета. Он обладает двигателем с управляемым вектором тяги. По задумке конструкторов, такое оперение позволяет выполнять немыслимые виражи и буквально зависать в воздухе.

Су-30СМ, по сути, не самолет, а многофункциональный комплекс. Все управление основано на электронике. Прицел засекает цели на дальности до 200 километров и остается только выйти на дистанцию поражения для пуска ракеты, сброса бомбы или выстрела из пушки.

Боевое дежурство Су-30 СМ в Беларуси несут в паре с МиГ-29.

Су-30СМ состоит на вооружении в Индии, Китае, Венесуэле, Армении, Казахстане. Самолет носит статус не только неприхотливого в эксплуатации, но и в обслуживании.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусские асы укрепляют обороноспособность и осваивают новейшие комплексы ВВС и войск ПВО. Смотрите на видео, как летчики ведут круглосуточное боевое...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Выдаць нашым памочнікам сьмяротную і несьмяротную зброю». Карпянкоў зноў заявіў пра «лішніх людзей»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

21.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
22.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by