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Поступательное вооружение: Су-30СМ в Беларуси – видео
22.01.2021 18:25 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
На взлетную полосу авиабазы в Барановичах садится пара истребителей Су-30. Сверхманевренность – пожалуй, самая отличительная особенность самолета. Он обладает двигателем с управляемым вектором тяги. По задумке конструкторов, такое оперение позволяет выполнять немыслимые виражи и буквально зависать в воздухе.
Су-30СМ, по сути, не самолет, а многофункциональный комплекс. Все управление основано на электронике. Прицел засекает цели на дальности до 200 километров и остается только выйти на дистанцию поражения для пуска ракеты, сброса бомбы или выстрела из пушки.
Боевое дежурство Су-30 СМ в Беларуси несут в паре с МиГ-29.
Су-30СМ состоит на вооружении в Индии, Китае, Венесуэле, Армении, Казахстане. Самолет носит статус не только неприхотливого в эксплуатации, но и в обслуживании.
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