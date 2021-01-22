Поступательное вооружение: Су-30СМ в Беларуси – видео

Источник материала: Sputnik Беларусь

На взлетную полосу авиабазы в Барановичах садится пара истребителей Су-30. Сверхманевренность – пожалуй, самая отличительная особенность самолета. Он обладает двигателем с управляемым вектором тяги. По задумке конструкторов, такое оперение позволяет выполнять немыслимые виражи и буквально зависать в воздухе.

Су-30СМ, по сути, не самолет, а многофункциональный комплекс. Все управление основано на электронике. Прицел засекает цели на дальности до 200 километров и остается только выйти на дистанцию поражения для пуска ракеты, сброса бомбы или выстрела из пушки.

Боевое дежурство Су-30 СМ в Беларуси несут в паре с МиГ-29.

Су-30СМ состоит на вооружении в Индии, Китае, Венесуэле, Армении, Казахстане. Самолет носит статус не только неприхотливого в эксплуатации, но и в обслуживании.