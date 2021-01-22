«Нафтан» завершает строительство комплекса замедленного коксования

Источник материала: ОНТ

«Нафтан» завершит строительство комплекса новых установок и получит первый отечественный нефтехимический кокс к концу года. Строительно-монтажные работы завершаются.

На площадке трудиться более 800 строителей. Проект уникальный. Мазут, который раньше был просто отходами переработки, здесь будут превращать в новый продукт. Сейчас один из самых сложных этапов – интеграция оборудования в промышленный узел. После завершения модернизации глубина переработки на «Нафтане» составит 90% – а это уже мировой показатель.

В новое производство уже вложено больше миллиарда долларов. В ближайшие пять лет особое место будет уделено развитию регионов. Как это будет происходить, сегодня премьер-министр увидел в Освее – здесь открыли небольшой цех, где будут производить продукты из мяса диких животных, и таверну на берегу одного из крупнейших озёр страны. Для небольшого посёлка это 22 новых рабочих места.

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