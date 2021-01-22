Чем опасно высокое артериальное давление? Объясняют врачи

Источник материала: ОНТ

Названы признаки опасно высокого артериального давления, при которых нужно срочно обращаться за медпомощью. Об этом сообщает Express со ссылкой на американских медиков.

Высокое артериальное давление, утверждают медики, может быть незаметным для человека, но при этом нанести большой ущерб самому организму. Это увеличивает риск сердечно-сосудистых недугов.

Специалисты утверждают, что 180/120 – это критически высокий показатель, при котором обязательно нужно звонить в «скорую». Такое давление может сопровождаться сильной головной болью, болью в груди, слабостью или онемением, затуманенностью зрения, одышкой, затрудненной речью.

Врачи советуют людям, страдающим от повышенного давления, выполнять физические упражнения и изменить пищевые привычки: нужно снизить количество соли, есть больше овощей и фруктов, бобовых, орехов, цельнозерновых углеводов и ненасыщенных жиров, а также нежирных молочных продуктов.

Фото: pixabay

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