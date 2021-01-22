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НХЛ: команда «Монреаля» одержала победу над игроками «Ванкувера»

22.01.2021 18:29 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

НХЛ: команда «Монреаля» одержала победу над игроками «Ванкувера»

В очередной игровой день регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги были сыграны ещё пять матчей.

«Монреаль» и «Ванкувер» вновь выдали результативную игру. Канадские команды забросили на двоих 10 шайб. Но на этот раз победу одержали хоккеисты «Монреаля». Счёт – 7:3. В ещё одном канадском противостоянии «Оттава» уступила «Виннипегу» – 1:4. «Лос-Анджелес» был сильнее «Колорадо» – 4:2, «Бостон» по буллитам одолел «Филадельфию» – 5:3, а «Тампа» на выезде в овертайме превзошла «Коламбус» – 3:2.

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В очередной игровой день регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги были сыграны ещё пять матчей. «Монреаль» и «Ванкувер» вновь выдали результативную...
 
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