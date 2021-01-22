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Байден убрал из кабинета кнопку, которой Трамп вызывал официанта с кока-колой

22.01.2021 18:29 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Байден убрал из кабинета кнопку, которой Трамп вызывал официанта с кока-колой

Новый президент США Джозеф Байден, который занял свое место за столом в Овальном кабинете Белого дома, в первую очередь убрал с него красную кнопку, с помощью которого Дональд Трамп ранее вызывал официанта с диетической колой. Об этом сообщает агентство «Ассошиэйтед Пресс».

Ранее в СМИ не раз сообщали о том, что Трамп любит кока-колу, и говорили о существовании такой кнопки на его рабочем столе. Сам Трамп утверждал, что любит гамбургеры с колой, но в целом питается правильно.

Кроме этого, новый американский президент вернул рабочий в кабинет темно-синий ковер с президентской печатью в центре – ранее его использовали при Билле Клинтоне. Отмечается, что во времена Трампа ковер был светлым с рисунком в виде солнечных лучей. Также, сообщает агентство, Байден вернул шторы, украшавшие окна при Клинтоне.

Выборы президента США прошли 3 ноября 2020 года. По их результатам победил 78-летний демократ Джозеф Байден, который стал 46-м президентом. Его инаугурация состоялась 20 января.

Фото: Reuters

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Новый президент США Джозеф Байден, который занял свое место за столом в Овальном кабинете Белого дома, в первую очередь убрал с него красную кнопку, с помощью...
 
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