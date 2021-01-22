ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Заглянула в телефон парня и узнала шокирующую правду! Любимый просто «стёр» девушку из своей жизни

22.01.2021 18:29 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Заглянула в телефон парня и узнала шокирующую правду! Любимый просто «стёр» девушку из своей жизни

Заглядывать в телефон партнера без разрешения не рекомендуется. Ведь это явный признак недоверия и вмешательство в чужие границы. Хотя далеко не у всех получается следовать этой рекомендации. Чаще заглянуть в телефон партнера норовят девушки.

Пользовательница сайта Reddit рассказала свою историю. Девушка стала замечать странности в поведении своего парня и решила, что у него интрижка на стороне. Чтобы проверить свои догадки, она улучила момент и заглянула в телефон любимого. Переписки с другой там обнаружено не было, зато были сообщения начальнику о том, что она умерла...

Девушка прочитала всё и выяснила, что больше полугода её парень врал своему начальнику и друзьям о её болезни, о том, что заботится о ней в больницах, а в итоге сообщил о её безвременной кончине и своей депрессии, вызванной этим обстоятельством. Эта история привлекла много внимания. Большинство пользователи сайта в комментариях советовали ей закончить отношения с таким человеком. 

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Заглядывать в телефон партнера без разрешения не рекомендуется. Ведь это явный признак недоверия и вмешательство в чужие границы. Хотя далеко не у всех получается...
 
Новости дня
Новости разные
 
Байден убрал из кабинета кнопку, которой Трамп вызывал официанта с кока-колой
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

21.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
22.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by