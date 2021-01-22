Заглянула в телефон парня и узнала шокирующую правду! Любимый просто «стёр» девушку из своей жизни

Источник материала: ОНТ

Заглядывать в телефон партнера без разрешения не рекомендуется. Ведь это явный признак недоверия и вмешательство в чужие границы. Хотя далеко не у всех получается следовать этой рекомендации. Чаще заглянуть в телефон партнера норовят девушки.

Пользовательница сайта Reddit рассказала свою историю. Девушка стала замечать странности в поведении своего парня и решила, что у него интрижка на стороне. Чтобы проверить свои догадки, она улучила момент и заглянула в телефон любимого. Переписки с другой там обнаружено не было, зато были сообщения начальнику о том, что она умерла...

Девушка прочитала всё и выяснила, что больше полугода её парень врал своему начальнику и друзьям о её болезни, о том, что заботится о ней в больницах, а в итоге сообщил о её безвременной кончине и своей депрессии, вызванной этим обстоятельством. Эта история привлекла много внимания. Большинство пользователи сайта в комментариях советовали ей закончить отношения с таким человеком.

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