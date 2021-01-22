Гендиректор LG не исключает, что компания может уйти с рынка смартфонов

Источник материала: ОНТ

В LG не исключают возможность ухода компании с рынка смартфонов – это подразделение могут закрыть или продать. Об этом сообщили в Korea Herald, ссылаясь на копию внутреннего письма главы компании.

Из-за этого будущее модели смартфонов LG Electronics следующего поколения с раскладывающимся OLED-дисплеем остается неопределенным .

Менеджер сообщил, что рассматривается три выхода из кризиса – компания сокращает темпы выпуска и объем производства мобильных телефонов, продаст бизнес или закроет его.

По словам Бонг-Сока, если подразделение закроют, все работники сохранят свои рабочие места, поэтому причин для беспокойства нет.

LG Electronics на сегодняшний день является одной из крупнейших производителей потребительской электроники и бытовой техники.

Фото: pixabay

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