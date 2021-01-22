Тихановская в ООН: независимые СМИ пролили свет на происходящее в Беларуси и стали мишенью репрессий

С сентября прошлого года ситуация в Беларуси не улучшилась, а только ухудшилась, заявила экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская 22 января, выступая на неофициальном заседании высокого уровня в Совете безопасности ООН по обсуждению ситуации со свободой СМИ в Беларуси, организованного по инициативе Эстонии.



Светлана Тихановская выступает на онлайн-заседании Совета безопасности ООН. Фото: телеграм-канал Тихановской.

Как сообщает БелаПАН , онлайн-трансляция мероприятия велась на сайте эстонского МИД.

«Протест против сфальсифицированных выборов в Беларуси носил исключительно мирный характер. Однако режим ответил насилием, — сказала Тихановская. — Независимые СМИ помогли пролить свет на то, что происходит: незаконные задержания, пытки и убийства мирных протестующих. Это сделало СМИ мишенью машины репрессий Лукашенко».

Тихановская привела данные Белорусской ассоциации журналистов, согласно которым в 2020 году независимых журналистов задерживали более 470 раз, 97 сотрудников СМИ подвергались административным арестам, 50 сайтов СМИ были заблокированы, а 15 журналистам в настоящее время предъявлены надуманные обвинения.

«Среди репрессированных оказались трое бесстрашных журналисток — Дарья Чульцова, Екатерина Андреева и Катерина Борисевич, которые уже два месяца находятся в тюрьме. Им инкриминируют организацию массовых акций протеста и раскрытие медицинской информации о Романе Бондаренко — протестующем, убитом пособниками режима. Вся вина журналисток в том, что они делают свою работу и говорят правду, — сказала Тихановская. — Среди них — четыре члена белорусского «Пресс-клуба», а также его основательница Юлия Слуцкая. Среди них — уважаемый журналист Андрей Александров и его девушка Ирина Злобина. Их вина в том, что они осуществляли свою работу по поддержке СМИ и жертв политических репрессий. Среди них — Игорь Лосик, администратор одного из самых популярных белорусских каналов в социальных сетях. Он объявил голодовку больше месяца назад. Он виновен только в том, что говорит правду».

Тихановская также отметила, что ее муж, известный youtube-блогер Сергей Тихановский, обвиняется в организации массовых акций протеста, но «его вина лишь в том, что он говорит правду и планировал баллотироваться в президенты».

«СМИ находятся под натиском режима, и это лишь часть более широкой картины репрессий в Беларуси: задержано более 32 тысяч человек, около 900 подозреваемых по политически мотивированным уголовным делам, 400 случаев пыток, о которых сообщила ООН, восемь активистов погибли в связи с насилием силовиков, — подчеркнула экс-кандидат в президенты. — Ни один государственный чиновник не был привлечен к ответственности. Несмотря на такое насилие, белорусы продолжают протестовать каждый день. Они демонстрируют мужество, достоинство и стойкость».

Тихановская призвала ООН «открыто говорить о прекращении насилия и беззакония в Беларуси, включая цензуру СМИ, блокировку веб-сайтов, отключение интернета и отмену аккредитации журналистов».

«Я призываю ООН созвать заседание Совета безопасности и включить Беларусь в повестку дня, поскольку страна приближается к шестимесячному политическому кризису. Миру необходимо обратить внимание на этот кризис, который может перерасти во что-то худшее, — сказала Тихановская. — Я призываю ООН поддержать рекомендации доклада Московского механизма ОБСЕ. Это откроет путь к созданию условий для политического диалога, который поможет провести свободные и справедливые выборы. Наш мирный протест — это не только борьба за свободу и достоинство в Беларуси, но и серьезное испытание для международных демократий».