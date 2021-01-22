Журналисту и медиаменеджеру Андрею Александрову предъявили обвинение

Журналисту и медиаменеджеру Андрею Александрову предъявлено обвинение, сообщила БелаПАН его адвокат Ольга Карпушонок.



Андрей Александров.

По какой именно статье обвиняют Александрова, не известно, поскольку адвокат находится под подпиской о неразглашении. Однако как сообщил 15 января заместитель министра внутренних дел Геннадий Казакевич, выступление которого размещено в youtube-канале МВД, в отношении журналиста возбуждено дело по ч. 2 ст. 342 Уголовного кодекса (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них). Он подозревается в финансировании протестной деятельности.

"Чувствует Андрей себя хорошо, все необходимое у него есть, всего хватает. Сокамерники вполне адекватные, условия нормальные", — отметила адвокат.

Андрей Александров и его девушка Ирина Злобина были задержаны 12 января по подозрению в финансировании протестной деятельности — в частности в том, что оплачивали штрафы задержанных во время акций людей, возмещали стоимость их содержания в ЦИП и изоляторах. По информации МВД, необходимые для этого средства они получали из-за рубежа.

14 января в офисе БелаПАН, где Александров работал заместителем директора в 2014—2018 годах, прошел трехчасовой обыск в рамках расследования дела, возбужденного по статье 342 УК в отношении Александрова. Изъяты рукописные записи, финансовая документация, около десяти жестких дисков рабочих компьютеров, жесткий диск сервера локальной сети, два нетбука, визитные карточки.

Белорусские правозащитные организации объявили Александрова и Злобину политическими заключенными. Как подчеркнули правозащитники, сбор добровольных пожертвований граждан, а также представителей белорусской зарубежной диаспоры и помощь в оплате штрафов не имеют ничего общего с финансированием какой бы то ни было противоправной деятельности и, соответственно, не являются преступлением.

С заявлениями по поводу задержания Александрова и продолжающегося преследования белорусских независимых СМИ выступили посольство Соединенных Штатов Америки в Беларуси, Европейская федерация журналистов (EFJ), международная организация "Репортеры без границ". Представители США призвали власти Беларуси "к защите и обеспечению основных свобод, в первую очередь свободы собраний, слова и печати". EFJ и "Репортеры без границ" призвали ООН, ОБСЕ, Совет Европы и Евросоюз "вмешаться в ситуацию с режимом Лукашенко, чтобы обеспечить немедленное освобождение журналистов".

48 организаций из 21 страны — члены Платформы гражданской солидарности призвали освободить Александрова и осудили обыск в информационной компании БелаПАН.