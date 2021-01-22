Источник материала: Хартия'97

Совет безопастности ООН проводит заседание по Беларуси: онлайн 1 22.01.2021, 18:20

Встреча инициирована Эстонией, Францией, Ирландией, Норвегией, Великобританией и США.

«Настоящее время» ведет онлайн-трансляцию с 17:00 по минскому времени:

На заседании выступила Светлана Тихановская. Отметим, что заседание Совета безопасности ООН проходит в онлайне режиме.

Его можно назвать беспрецедентным, так как в нем участвует 10 министров иностранных дел государств-членов ООН.

В заседании принимают участие и другие представили Беларуси.

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