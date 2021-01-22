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Совет безопастности ООН проводит заседание по Беларуси: онлайн
Источник материала: Хартия'97
Совет безопастности ООН проводит заседание по Беларуси: онлайн
Встреча инициирована Эстонией, Францией, Ирландией, Норвегией, Великобританией и США.
На заседании выступила Светлана Тихановская. Отметим, что заседание Совета безопасности ООН проходит в онлайне режиме.
Его можно назвать беспрецедентным, так как в нем участвует 10 министров иностранных дел государств-членов ООН.
В заседании принимают участие и другие представили Беларуси.
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Встреча инициирована Эстонией, Францией, Ирландией, Норвегией, Великобританией и США.
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