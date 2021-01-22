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Лукашенко лишили права на проведение еще одного крупного турнира

22.01.2021 18:33 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Лукашенко лишили права на проведение еще одного крупного турнира

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  • 22.01.2021, 17:55
  • 1,671
Лукашенко лишили права на проведение еще одного крупного турнира

Об этом заявила профильная международная федерация UIPM.

Международный союз современного пятиборья (UIPM) заявил, что Минск не примет запланированный на июнь чемпионат мира по пятиборью из-за нестабильной ситуации в стране.

Об этом пишет tut.by.

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Теги: Минск
 
 
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Об этом заявила профильная международная федерация UIPM.
 
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