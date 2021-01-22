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Лукашенко лишили права на проведение еще одного крупного турнира
Источник материала: Хартия'97
Лукашенко лишили права на проведение еще одного крупного турнира
Об этом заявила профильная международная федерация UIPM.
Международный союз современного пятиборья (UIPM) заявил, что Минск не примет запланированный на июнь чемпионат мира по пятиборью из-за нестабильной ситуации в стране.
Об этом пишет
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Об этом заявила профильная международная федерация UIPM.
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