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В школах РФ снимают портреты Путина после знаменитого расследования

22.01.2021 18:33 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

В школах РФ снимают портреты Путина после знаменитого расследования

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  • 22.01.2021, 17:41
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В школах РФ снимают портреты Путина после знаменитого расследования

Школьники устроили новый флешмоб.

Российские школьники снимают портреты Путина, которые висят в учебных кабинетах. Некоторые размещают на месте портретов президента фотографии российского оппозиционного политика Алексея Навального.

Так подростки поддерживают оппозиционера, которого на 30 дней арестовали после возвращения в Россию, сообщает «Бумага».

Школьники публикуют видео о портретах в тиктоке, а также инстаграме. Политик Илья Яшин в твиттере назвал это новым трендом. 

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