Источник материала: Хартия'97

В школах РФ снимают портреты Путина после знаменитого расследования 6 22.01.2021, 17:41

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Школьники устроили новый флешмоб.

Российские школьники снимают портреты Путина, которые висят в учебных кабинетах. Некоторые размещают на месте портретов президента фотографии российского оппозиционного политика Алексея Навального.

Так подростки поддерживают оппозиционера, которого на 30 дней арестовали после возвращения в Россию, сообщает «Бумага» .

Школьники публикуют видео о портретах в тиктоке, а также инстаграме. Политик Илья Яшин в твиттере назвал это новым трендом.

Эти школьники из Тиктока снимут каждого Путина во всех школах страны pic.twitter.com/FVniDW3Bl8 — Открытка (@openrussia_team) January 20, 2021

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