На МКС доставят микроскоп для поиска новой трещины

Источник материала: Onliner

На МКС доставят мощный микроскоп для проверки еще одного возможного места утечки воздуха, сообщает ТАСС. По словам руководителя полета российского сегмента (РС) МКС Владимира Соловьева, потери воздуха из-за существующей негерметичности незначительны. «Эта негерметичность такая, как если бы вы просверлили корпус сверлом диаметром 0,2 мм. Я думаю, в быту и сверл таких нет», — заявил он.

«Пока мы нашли одну, и под подозрением еще одно место, где есть какая-то негерметичность. Мы должны привезти на грузовом корабле мощный микроскоп, с помощью которого нужно это место исследовать. Но пока абсолютной уверенности нет», — пояснил Владимир Соловьев в эфире телеканала «Россия-24».

«Что касается потерь из-за этого, наше давление 750 мм ртутного столба, а так мы в сутки вследствие этой якобы негерметичности теряем 0,3—0,4 мм ртутного столба», — сказал руководитель полета РС МКС. Минимальная аварийная разгерметизация начинается с цифры 0,5—1 мм падения за минуту.



