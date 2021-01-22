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На МКС доставят микроскоп для поиска новой трещины
Источник материала: Onliner
На МКС доставят мощный микроскоп для проверки еще одного возможного места утечки воздуха,
«Пока мы нашли одну, и под подозрением еще одно место, где есть какая-то негерметичность. Мы должны привезти на грузовом корабле мощный микроскоп, с помощью которого нужно это место исследовать. Но пока абсолютной уверенности нет», — пояснил Владимир Соловьев в эфире телеканала «Россия-24».
«Что касается потерь из-за этого, наше давление 750 мм ртутного столба, а так мы в сутки вследствие этой якобы негерметичности теряем 0,3—0,4 мм ртутного столба», — сказал руководитель полета РС МКС. Минимальная аварийная разгерметизация начинается с цифры 0,5—1 мм падения за минуту.
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