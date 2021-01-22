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Женщина, въехавшая в поезд: «Поставила на передачу, и с педали соскочила нога»
Источник материала: Onliner
Вчера на ж/д переезде неподалеку от Волковыска случилось ДТП с участием легковушки и поезда. Водитель Opel выехала на переезд, несмотря на запрещающий сигнал семафора, сообщили в ГАИ. Машинистом было предпринято экстренное торможение, что позволило избежать сильного удара.
«Со слов водителя, подъехав к железнодорожным путям, она поставила машину на скорость, а сама разговаривала по мобильному телефону, — рассказали инспекторы. — Ее нога соскочила с педали, и транспортное средство покатилось прямо под поезд».
По данным Госавтоинспекции, минимальный тормозной путь эшелона составляет 827 метров. Своевременные действия машиниста позволили минимизировать последствия удара. В результате ДТП 58-летняя женщина получила ушиб мягких тканей. Стоянка поезда после инцидента составила 66 минут.
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