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«Из-за нестабильной обстановки». Минск не примет чемпионат мира по современному пятиборью

22.01.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Соответствующее решение принял Международный союз современного пятиборья (UIPM).

Исполнительный комитет UIPM заявил, что принято решение о переносе чемпионата в альтернативное место, о котором будет сообщено в ближайшие дни. Чемпионат пройдет в запланированные даты — 7−13 июня.

— Исполнительный совет UIPM внимательно следил за развитием событий в Беларуси в последние месяцы и оценивал возможность проведения чемпионата мира по современному пятиборью в Минске, — цитирует TUT.BY президента UIPM Клауса Шорманна.

По его словам, при приняти данного решения также были приняты во внимание санкции, введенные Международным олимпийским комитетом в отношении Национального олимпийского комитета Беларуси в декабре 2020 года.

— После подробного обсуждения Исполнительный комитет проголосовал за перенос чемпионата мира из Минска из-за растущей обеспокоенности тем, что нынешняя нестабильность в принимающей стране может поставить под угрозу успех главного соревнования UIPM, — подчеркнул Клаус Шорманн.

Кроме того, была особая обеспокоенность в том, что команды из многих стран не захотят поехать в Беларусь в это время, и члены Исполнительного совета хотели защитить соревнования и процесс олимпийской квалификации, не добавляя давления к и без того сложным обстоятельствам, связанным с пандемией COVID-19, отметил президент UIPM.

Ранее Фонд спортивной солидарности призвал UIPM не проводить чемпионат мира в Беларуси:

— Не нужно вознаграждать жестокий режим Лукашенко проведением таких крупных турниров в стране. В Беларуси граждане подвергаются насилию, пыткам и дискриминации со стороны властей, а почти 200 политических заключенных содержатся в тюрьмах.

Современное пятиборье не должно ассоциироваться с поддержкой жестокого режима Лукашенко. Призываем вас отозвать право Беларуси на проведение чемпионата мира, — говорилось в заявлении.

Напомним, что 18 января стало известно о лишении Беларуси права проведения в Минске чемпионата мира по хоккею.

 
Теги: Минск
 
 
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Соответствующее решение принял Международный союз современного пятиборья (UIPM).
 
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