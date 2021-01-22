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«Из-за нестабильной обстановки». Минск не примет чемпионат мира по современному пятиборью
22.01.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Соответствующее решение принял Международный союз современного пятиборья (UIPM).
Исполнительный комитет UIPM
— Исполнительный совет UIPM внимательно следил за развитием событий в Беларуси в последние месяцы и оценивал возможность проведения чемпионата мира по современному пятиборью в Минске, — цитирует
По его словам, при приняти данного решения также были приняты во внимание санкции, введенные Международным олимпийским комитетом в отношении Национального олимпийского комитета Беларуси в декабре 2020 года.
— После подробного обсуждения Исполнительный комитет проголосовал за перенос чемпионата мира из Минска из-за растущей обеспокоенности тем, что нынешняя нестабильность в принимающей стране может поставить под угрозу успех главного соревнования UIPM, — подчеркнул Клаус Шорманн.
Кроме того, была особая обеспокоенность в том, что команды из многих стран не захотят поехать в Беларусь в это время, и члены Исполнительного совета хотели защитить соревнования и процесс олимпийской квалификации, не добавляя давления к и без того сложным обстоятельствам, связанным с пандемией COVID-19, отметил президент UIPM.
Ранее Фонд спортивной солидарности
— Не нужно вознаграждать жестокий режим Лукашенко проведением таких крупных турниров в стране. В Беларуси граждане подвергаются насилию, пыткам и дискриминации со стороны властей, а почти 200 политических заключенных содержатся в тюрьмах.
Современное пятиборье не должно ассоциироваться с поддержкой жестокого режима Лукашенко. Призываем вас отозвать право Беларуси на проведение чемпионата мира, — говорилось в заявлении.
Напомним, что 18 января стало известно
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Соответствующее решение принял Международный союз современного пятиборья (UIPM).
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