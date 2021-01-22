Мнение: Лукашенко совершил две ошибки: зарегистрировал и выдавил из страны Тихановскую. Теперь это – его кошмар

пишет news.obozrevatel.com За эти месяцы Тихановская превратилась из домохозяйки и начинающего политика в политического тяжеловеса. То, что она делает за пределами страны – каждый день это какой-то кошмар или удар для Александра Лукашенко. Последнее – это Чемпионат мира по хоккею,news.obozrevatel.com





Конечно, Светлана Тихановская хочет вернуться домой, в свою страну. Вчера (19 января, - Ред.) я проводил дискуссию с участием ее команды. Они говорят: мы планируем возвращение Светланы Тихановской в Беларусь, но это должно произойти не просто ради эмоций – для того, чтобы посмотреть несколько телесюжетов о том, что ее посадили в тюрьму.





Она должна возвращаться в ситуацию, когда в Беларуси происходят соответствующие события. И для того, чтобы эти события происходили, Светлана Тихановская сегодня может сделать гораздо больше, находясь за пределами Беларуси.





Но при всем уважении и к Тихановской, и к Навальному я скажу, что главные игроки все-таки не они, а граждане, люди. И в Беларуси, и в Российской Федерации. Все остальное – сопутствует. Это как иголка и нитка. Нитка идет за иголкой.





Сейчас в Беларуси ситуация позиционного противостояния, окопы с одной стороны, окопы с другой. Ни у Лукашенко, ни у тех, кто ему противостоит, не хватает сил, чтобы одержать окончательную победу.





Посмотрим, как сыграют другие факторы: экономика, новый президент США, у России с Лукашенко не все так просто. Это те внешние факторы, которые будут давить на ситуацию в стране и на настроения людей.





Пока все остается в режиме напряжения для власти и в режиме ожидания для страны, для большинства граждан.





Я ожидаю весны. Весна – хорошая пора года, в том числе и для политических событий в Беларуси. Но эта революция будет уникальной – и по своей продолжительности, и по разнообразию форм протеста против авторитарных правителей.