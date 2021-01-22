ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Мнение: Лукашенко совершил две ошибки: зарегистрировал и выдавил из страны Тихановскую. Теперь это – его кошмар

22.01.2021 18:51 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Политик Анатолий Лебедько рассказал obozrevatel.tv о ситуации в Беларуси: о позиционном противостоянии. Лукашенко совершил две стратегические ошибки: когда он позволил зарегистрировать Тихановскую кандидатом в президенты и когда он выдавил ее из страны.

Мнение: Лукашенко совершил две ошибки: зарегистрировал и выдавил из страны Тихановскую. Теперь это – его кошмар
За эти месяцы Тихановская превратилась из домохозяйки и начинающего политика в политического тяжеловеса. То, что она делает за пределами страны – каждый день это какой-то кошмар или удар для Александра Лукашенко. Последнее – это Чемпионат мира по хоккею, пишет news.obozrevatel.com

Конечно, Светлана Тихановская хочет вернуться домой, в свою страну. Вчера (19 января, - Ред.) я проводил дискуссию с участием ее команды. Они говорят: мы планируем возвращение Светланы Тихановской в Беларусь, но это должно произойти не просто ради эмоций – для того, чтобы посмотреть несколько телесюжетов о том, что ее посадили в тюрьму.

Она должна возвращаться в ситуацию, когда в Беларуси происходят соответствующие события. И для того, чтобы эти события происходили, Светлана Тихановская сегодня может сделать гораздо больше, находясь за пределами Беларуси.

Но при всем уважении и к Тихановской, и к Навальному я скажу, что главные игроки все-таки не они, а граждане, люди. И в Беларуси, и в Российской Федерации. Все остальное – сопутствует. Это как иголка и нитка. Нитка идет за иголкой.

Сейчас в Беларуси ситуация позиционного противостояния, окопы с одной стороны, окопы с другой. Ни у Лукашенко, ни у тех, кто ему противостоит, не хватает сил, чтобы одержать окончательную победу.

Посмотрим, как сыграют другие факторы: экономика, новый президент США, у России с Лукашенко не все так просто. Это те внешние факторы, которые будут давить на ситуацию в стране и на настроения людей.

Пока все остается в режиме напряжения для власти и в режиме ожидания для страны, для большинства граждан.

Я ожидаю весны. Весна – хорошая пора года, в том числе и для политических событий в Беларуси. Но эта революция будет уникальной – и по своей продолжительности, и по разнообразию форм протеста против авторитарных правителей.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Политик Анатолий Лебедько рассказал obozrevatel.tv о ситуации в Беларуси: о позиционном противостоянии. Лукашенко совершил две стратегические ошибки: когда он позволил...
 
Новости дня
Новости разные
 
Гендиректор LG не исключает, что компания может уйти с рынка смартфонов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

21.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
22.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by