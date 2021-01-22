ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Беларуси в очередной раз объявили о создании льняного холдинга

22.01.2021 18:51 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

В Беларуси планируется создать льняной холдинг. Это предусмотрено основными положениями проекта программы социально-экономического развития Беларуси на 2021-2025 годы, сообщила пресс-служба концерна "Беллегпром".





В этой пятилетке ставка будет сделана на увеличение глубины переработки льна и кожи - так обозначен резерв роста отрасли легкой промышленности. Также документом предусмотрено, что в легкой промышленности предстоит завершить строительство и ввести новые производственные мощности, внедрить роботизированные программно-аппаратные комплексы, создать в перспективе вертикально-интегрированный льняной холдинг.

Отметим, что планы создать льняной холдинг в Беларуси появились еще десять лет назад. Говорили, что он появится в 2011 году, потом в 2013 и т.д. Но, как видим, планы так и остались планами.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Беларуси планируется создать льняной холдинг. Это предусмотрено основными положениями проекта программы социально-экономического развития Беларуси на 2021-2025...
 
Новости дня
Новости разные
 
Тихановская в ООН: независимые СМИ пролили свет на происходящее в Беларуси и стали мишенью репрессий
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

21.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
22.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by