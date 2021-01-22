В Беларуси в очередной раз объявили о создании льняного холдинга

















В этой пятилетке ставка будет сделана на увеличение глубины переработки льна и кожи - так обозначен резерв роста отрасли легкой промышленности. Также документом предусмотрено, что в легкой промышленности предстоит завершить строительство и ввести новые производственные мощности, внедрить роботизированные программно-аппаратные комплексы, создать в перспективе вертикально-интегрированный льняной холдинг.





Отметим, что планы создать льняной холдинг в Беларуси появились еще десять лет назад. Говорили, что он появится в 2011 году, потом в 2013 и т.д. Но, как видим, планы так и остались планами.