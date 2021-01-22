Вслед за хоккейным чемпионатом Лукашенко лишили и чемпионата мира по пятиборью

Такое заявление распространил Исполнительный комитет Международного союза современного пятиборья.





Причина отмены: "первенство не может состояться в 2021 году из-за нестабильности в принимающей стране".





Теперь турнир пройдет в альтернативном месте в те же даты (7-13 июня).





Объявление о новом месте будет сделано в ближайшие дни.







