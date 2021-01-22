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Светлана Тихановская призвала Совбез ООН созвать заседание по Беларуси

22.01.2021 18:51 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Сегодня, 22 января, Светлана Тихановская выступила на онлайн-заседании членов Совета безопасности ООН по формуле Аррии. Его темой стала свобода СМИ в Беларуси.


фото носит иллюстративный характер

Встреча была инициирована членами Совета безопасности из Эстонии, Франции, Ирландии, Норвегии, Великобритании и США.

Светлана говорила о критической ситуации в Беларуси и историях репрессированных журналистов, фальсифицированных уголовных делах против медиа, голодовке Игоря Лосика. 

Это второе заседание Совбеза ООН с участием Тихановской. Первое было 4 сентября, и тогда она призвала ввести санкции против причастных к нарушению прав человека в Беларуси и принять меры для остановки насилия.

На сайте политика публикует полная речь выступления Светланы Тихановской:

«Уважаемые члены Совета Безопасности ООН,

хочу поблагодарить организаторов дискуссии о свободе СМИ в Беларуси.

С сентября ситуация в Беларуси не улучшилась. Лишь ухудшилась.

Протест против сфальсифицированных выборов в Беларуси носил исключительно мирный характер. Однако режим ответил на них насилием. Независимые СМИ помогли пролить свет на то, что происходит: незаконные задержания, пытки и убийства мирных протестующих. Это сделало СМИ мишенью машины репрессий Лукашенко.

По данным Беларусской ассоциации журналистов, в 2020 году независимых журналистов задерживали более 470 раз, 97 журналистов подвергались административным арестам, 50 сайтов СМИ были заблокированы, а 15 журналистам в настоящее время предъявлены надуманные обвинения.

Среди репрессированных оказались трое бесстрашных журналисток – Дарья Чульцова, Екатерина Андреева и Екатерина Борисевич, которые уже два месяца находятся в тюрьме. Им инкриминируют организацию массовых акций протеста и раскрытие медицинской информации о Романе Бондаренко, протестующем, убитом пособниками режима. Вся вина журналисток в том, что они делают свою работу и говорят правду.


Среди них четыре члена беларусского «Пресс-клуба», а также его основательница Юлия Слуцкая. Среди них уважаемый журналист Андрей Александров и его девушка Ирина Злобина. Их вина в том, что они осуществляли свою работу по поддержке СМИ и жертв политических репрессий.

Среди них Игорь Лосик, администратор одного из самых популярных беларусских каналов в социальных сетях. Он объявил голодовку больше месяца назад. Он виновен только в том, что говорит правду.

Мой муж Сергей Тихановский, известный Youtube-блогер, обвиняется в организации массовых акций протеста, но его вина лишь в том, что он говорит правду и планировал баллотироваться в президенты. Я и двое наших детей не видели Сергея почти 8 месяцев.

СМИ находятся под натиском режима, и это лишь часть более широкой картины репрессий в Беларуси: более 32 тысяч человек прошли через задержания, около 900 подозреваемых по политически мотивированным уголовным делам, 400 случаев пыток, о которых сообщила ООН, 8 активистов погибли в связи с насилием силовиков. 

Ни один государственный чиновник не был привлечен к ответственности. Несмотря на такое насилие, беларусы продолжают протестовать каждый день. Они демонстрируют мужество, достоинство и стойкость.

Я призываю ООН открыто говорить о необходимости прекращения насилия и беззакония в Беларуси, включая цензуру СМИ, блокировку веб-сайтов, отключение интернета и отмену аккредитации журналистов.

Я призываю ООН созвать заседание Совета Безопасности и включить Беларусь в повестку дня, поскольку страна приближается к шестимесячному политическому кризису. Миру необходимо обратить внимание на этот кризис, который может перерасти во что-то худшее.

Я призываю ООН поддержать рекомендации доклада Московского механизма ОБСЕ. Это откроет путь к созданию условий для политического диалога, который поможет провести свободные и справедливые выборы.

Наш мирный протест – это не только борьба за свободу и достоинство в Беларуси, но и серьезное испытание для международных демократий.

Спасибо. Жыве Беларусь!».
 
 
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Сегодня, 22 января, Светлана Тихановская выступила на онлайн-заседании членов Совета безопасности ООН по формуле Аррии. Его темой стала свобода СМИ в Беларуси.
 
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