В ТЦ «Пассаж» конфликт: предприниматели остались без света, работать не пускают охранники

Источник материала: Tut.by

В торговом центре «Пассаж» на Веры Хоружей, 4 часть предпринимателей осталась без света, отопления и не может работать в своих павильонах. Все из-за конфликта собственника помещения и арендатора, который сдает места ипэшникам. Узнали, в чем дело и что говорят предприниматели, арендатор и собственник площадей.





В четверг 21 января продавцы торговых павильонов на втором этаже ТЦ «Пассаж» пришли на работу, но попасть к своим рабочим местам не смогли — путь перегородил стол, за ним сидели два охранника.

Предпринимателей пускают только забрать свои вещи из павильона.

— Мы заложники, — говорят предприниматели, которые не могут работать на своих местах.

Света здесь нет и тут заметно холоднее, чем в другой части ТЦ — отключено отопление. Внутри тишина, только работает уборщица и у одного из павильонов слышны разговоры.

Кратко: что за конфликт?



Справа — здание ТЦ «Импульс», которым владеет компания «Магнат трейд», слева — здание торгового центра «Пассаж», собственником которого является «ТАПАС»

Как рассказывают предприниматели, конфликт произошел между собственником помещений и арендатором, который сдает места в субаренду ипэшникам.

Торговым центром «Импульс» владеет компания «Магнат трейд». Соседним ТЦ «Пассаж» владеет компания «ТАПАС», но «Магнат трейд» арендует у «ТАПАС» 1036 «квадратов» на втором этаже и сдает их в аренду 37 предпринимателям — оба торговых центра соединяет пешеходная галерея.

«ТАПАС» в декабре прислал уведомление «Магнат трейд» о том, что расторгает договор аренды в одностороннем порядке. «Магнат трейд» с этим не согласен, ставит под сомнение подписанное допсоглашение, по которому договор может быть разорван в одностороннем порядке и предлагает решить вопрос в суде.

Но заложниками этого конфликта сторон стали предприниматели. По их словам, между зданиями в пешеходной галерее планируют и вовсе установить стену.

Предприниматели: «Лучше бы решил проблемы с арендатором не в таких военных действиях»



Павильоны, где предприниматели арендовали места у «Магнат трейд», который в свою очередь взял помещения в аренду у «ТАПАС»

У одной из точек в той части, где павильоны закрыты, стоит предпринимательница — светит фонариком телефона в павильон, внутри одежду с манекенов снимает ее помощница и складывает в пакеты.

— Все началось еще 5 января — они (представители собственника. — Прим. TUT.BY) пришли на минут 15, раздали ксерокопии договоров, чтобы мы их напрямую с собственником заключили. Потом, 20 января, зашли и, не предупреждая, отключили резко свет, появился запах сварки, всем сказали уходить и закрываться. Потом свет все-таки включился, мы доработали. Отопление пару дней назад тоже отключили. Отвратительно себя вели. Здесь были и покупатели, они все это видели — это был полноценный рабочий день. Лучше бы «ТАПАС» культурно, не трогая субарендаторов, решил проблемы с арендатором, а не в таких военных действиях, — рассказывает предприниматель, которая просит не упоминать ее имени, потому что «время сейчас такое».

У нее два павильона на 14 «квадратов», решила переехать в помещения «Магнат трейда». Говорит, компания даже делает уступки и скидки в связи с этой ситуацией.



Предприниматели собирают вещи в такой обстановке: одна светит фонариком, вторая складывает одежду в пакеты

Предприниматель говорит, что после отключения света «ТАПАС» не убедил их заключить с ними договор.

— Сейчас мы прошли к павильонам спокойно, у ИП нет проблем, чтобы пройти и забрать свои материальные ценности, но здесь каждую минуту что-то меняется и неизвестно, что будет завтра. Собственник предлагает напрямую заключать договоры, но, например, у меня есть договор и обязательства с «Магнат трейд» до 2024 года, — рассказывает собеседница.

По ее словам, в связи с такими обстоятельствами «Магнат трейд» предлагает предпринимателям бесплатные складские помещения.

— Нам либо на «Магнат трейд» в суд подавать, либо находить другие места и подписывать мировое соглашение. Поймите, у нас в договоре прописано, что расторгнуть его можно за 30 дней, а у «ТАПАС» появилось какое-то допсоглашение, что за пять дней собственник может расторгнуть договор с арендатором. То есть, у «Магнат трейд» не было бы физически времени выполнить свои обязательства в отношении нас и собственников. Так не должно быть, как сейчас происходит. Нужно было дать время, — говорит предприниматель.



Работающие павльоны в ТЦ «Импульс», неосвещенные места — это галерея, которая соединяет «Импульс» и «Пассаж»

Попасть к своим рабочим местам через другие входы и выходы тоже невозможно, по словам предпринимателей, собственники здания все пути заблокировали.

Из-за этого пострадали и люди, которые работают в пешеходной галерее, — у них тоже нет света, хотя там собственник «Магнат трейд».

По словам предпринимателей, с 20 января между зданиями у пешеходной галереи решили возводить стену. Ночью, говорят они, тут было возгорание.

Сегодня, 22 января, ипэшников снова не пускали работать на своих местах, света нет, холодно.

Что говорит арендатор площадей «Магнат трейд»



Стол и два охранника теперь преграждают путь предпринимателям к своим павильонам

Николай Головач — заместитель директора компании «Магнат трейд», по его словам, «ТАПАС» пытается выселить «Магнат трейд» с этих площадей давно.

— Они обращались в суд и подавали апелляцию — не получилось, потому что законных оснований не было для этого. В январе 2018 года здесь тоже были проблемы: то перегородки ставили, то еще что-нибудь. Но как-то мирно разошлись, работали. В конце декабря 2020 года мы получили уведомление о расторжении договора аренды в одностороннем порядке. Мы подняли договор аренды: у нас не было допсоглашения, которым прописано такое расторжение. В оригинале у нас нет ни одного такого документа.

«ТАПАС» прислал «Магнат трейду» заверенную копию допсоглашения, в котором уже был пункт о расторжении договора аренды в одностороннем порядке без обращения в суд, с предварительным письменным уведомлением арендатора за пять дней. Однако в «Магнат трейд» отмечают, что о таком допсоглашении не знали".













Между собственником и арендатором началась переписка. «Магнат трейд» отправил как минимум два письма, в одном из которых называет уведомление безосновательным, во втором — предлагает все вопросы решить в суде.

— У нас такого допсоглашения в оригинале не было, его нет в документообороте компании. Его подписал в марте 2019 года наш бывший первый заместитель директора в ущерб нашей компании. Мы так и написали, что этот документ будем обжаловать в компетентных органах. Собственнику предложили разобраться в суде, потому что намерены продолжать арендные отношения и так как мы добросовестные арендаторы. В ответ на это они сказали, что в суд не пойдут и начали свои действия, — рассказывает Головач.

20 января предприниматели увидели, как рабочие в спецодежде «Тапас плюс» заваривают пожарный выход.

— Они обесточили помещение, ночью проникли в щитовую, взломали и повредили оборудование, но мы все равно его восстановили. Сначала они ограничили проход к щитовой — сварили там решетку, заблокировали аварийный выход, приехали сотрудники МЧС, составили протоколы. Ночью они опять продолжили, срезали кабель, опять приехали из МЧС, — рассказывает Головач.

Сотрудник «Магнат-трейд» говорит, что это было их оборудование.

Представители «Магнат трейд» после этого обратились в милицию, предоставив записи с камер видеонаблюдения.

— Пока будут идти разбирательства, мы понимаем, что там нельзя работать. Поэтому мы планируем предоставить арендаторам места в «Импульсе» на тех же условиях. А в дальнейшем, практически уверен, что помещения отсудим, — говорит Головач.

Что говорит «ТАПАС»





Мы попросили прокомментировать ситуацию компанию «ТАПАС». Там рассказали, что 11 января 2021 года прекратил действовать договор аренды между этой компанией и «Магнат трейд» в связи с односторонним отказом его дальнейшего исполнения.

В «ТАПАС» поясняют, что такое право предоставлено обеим сторонам «на паритетных началах подписанным соглашением». Здесь говорят, что ООО «Магнат трейд» систематически не выполняло обязательства по оплате услуг и ресурсов на арендуемых площадях, неоднократно нарушало условия договора и партнерских соглашений.

«С 12 января 2021 года компания «ТАПАС» прекратила исполнение договора аренды, но при этом не отключало энергоснабжение, не ограничивало доступ субарендаторов к своему имуществу. Ведь фактически помещение находилось в пользовании субарендаторов, а не ООО «Магнат трейд», — написали нам в ответе.

В «ТАПАС» говорят, что уведомляли «Магнат трейд» о своем решении заблаговременно, еще 23 декабря, хотя по условиям соглашения можно было сделать это и позже. А вот «Магнат трейд», считают в компании, индивидуальных предпринимателей не предупредил.

«У ООО «ТАПАС» нет обязательств перед субарендаторами, нас не связывают договорные отношения, но, уважая и понимая их интересы, мы направили им соответствующие уведомления 4 января 2021 года», — пишет компания.

Здесь уверяют, что предпринимателям объяснили, в чем дело, а еще оставили контакты для связи — чтобы те могли заключить прямые договоры с «ТАПАС» «на более выгодных условиях на тех же площадях».

В компании считают, что времени для переговоров и урегулирования всех вопросов хватало.

«Ни одного письма, ни одного обращения или требования от ООО «Магнат трейд» и субарендаторов в наш адрес не поступало. Вместо этого руководство «Магнат трейд» стало решать свой вопрос не цивилизованным путем и в установленном законодательством порядке, а силовыми методами, занимаясь самоуправством в отношении чужой собственности. Имуществу ООО «ТАПАС» причинен ущерб, пострадали даже сотрудники, по всем фактам поданы заявления в правоохранительные органы, и действиям руководства ООО «Магнат трейд» будет дана правовая оценка», — говорят в «ТАПАС».





В «ТАПАС» считают, что у арендатора нет других аргументов, кроме непризнания допсоглашения. Мол, признать недействительным этот документ, подписанный еще в начале 2019-го, «Магнат трейд» не может.

«Соглашение в судебном порядке не признано недействительным и в настоящее время не оспаривается. Убеждены, если бы правом на односторонний отказ воспользовалось само ООО «Магнат трейд», вопрос о недействительности соглашения бы не стоял».

По информации «ТАПАС», в ночь с 17 на 18 января работники арендатора со взломом проникли в помещение электрощитовой, подключили помещения к электросети постороннего объекта недвижимости, проложив кабель через весь зал по вентиляционным коробам и системе пожаротушения. «ТАПАС» незамедлительно потребовал восстановить энергоснабжение.

«Поскольку в электрощитовой были заменены замки, у нас не было возможности оперативно восстановить схему энергоснабжения собственными силами. Здание является объектом с массовым пребыванием людей, самовольная прокладка кабеля с пятью жилами (сечение каждой 50 мм²) без соответствующего разрешения, технических условий, проекта, без соблюдения правил устройства электроустановок, без проведения электрофизических измерений — это уже не столько вопрос нарушения законных прав собственника помещения, сколько вопрос угрозы жизни и здоровью граждан, пребывающих на данных площадях. О чем в данном случае думало руководство ООО «Магнат трейд» — о своей недополученной прибыли или о безопасности людей, — ответ очевиден. И не стоит в данном случае прикрываться защитой интересов субарендаторов. Это была безответственность руководства и самоуправство».

В компании добавляют: ипэшникам «ТАПАС» предлагал учесть предоплату, которую те уже отдали «Магнат трейду», в счет платежей по прямым договорам. Потом эту сумму «ТАПАС» мог бы сам взыскать с «Магнат трейд».

«Поэтому интересы конечных и фактических пользователей данного помещения в любом случае бы не пострадали. Но обеспечить продолжение их работы в настоящее время не представляется возможным. Во-первых, потому что не восстановлена нарушенная схема энергоснабжения, а во-вторых, потому что между нами нет договорных отношений, хотя проекты всех договоров для индивидуальных предпринимателей подготовлены».