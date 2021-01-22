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Спецдокладчик ООН Ирен Хан просит белорусские власти разрешить ей посетить страну

22.01.2021 19:09 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Спецдокладчик ООН по вопросу о поощрении и защите права на свободу мнений и их свободное выражение Ирен Хан просит белорусские власти позволить ей посетить Беларусь.

Спецдокладчик ООН Ирен Хан просит белорусские власти разрешить ей посетить страну
Ирен Хан. Фото: youtube.com.

Как сообщает БелаПАН, об этом она заявила 22 января во время неофициального заседания высокого уровня в Совете безопасности ООН по обсуждению ситуации со свободой СМИ в Беларуси, организованного по инициативе Эстонии. Онлайн-трансляция мероприятия велась на сайте эстонского МИД.

«Ограничения медиа в Беларуси не новое явление, к сожалению, — сказала Хан. — Но после масштабных протестов, которые последовали в ответ на сфальсифицированные выборы президента в августе, независимые СМИ находятся под жестокой атакой. Более 400 журналистов были арестованы в прошлом году, многие из них подверглись нападениям, жестокому обращению. И все это только за то, что они просто делали свою работу».

В своем выступлении Хан упомянула отключение интернета в Беларуси в августе, лишение аккредитации журналистов иностранных СМИ и блокировку сайтов белорусских СМИ. «Подобные действия несовместимы с обязательствами в сфере прав человека, предусмотренных международным законодательством», — подчеркнула спецдокладчик.

Хан отметила, что ни одно нарушение прав журналистов, в том числе их задержания, не были расследованы, а виновные не были привлечены к ответственности. Она подчеркнула, что за последние месяцы репрессии против журналистов в Беларуси только усилились. В частности, спецдокладчик упомянула дело журналистки портала tut.by Катерины Борисевич и лишение портала статуса СМИ, задержание сотрудников «Пресс-клуба Беларусь», отказы типографий сотрудничать с независимыми печатными СМИ.

«Я призываю власти Беларуси выполнять свои международные обязательства и освободить всех задержанных журналистов и тех, кто был незаконно задержан за реализацию своих прав на свободу слова и свободу собраний, а также снять все ограничения с независимых СМИ», — сказала Хан.

 
 
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Спецдокладчик ООН по вопросу о поощрении и защите права на свободу мнений и их свободное выражение Ирен Хан просит белорусские власти позволить ей посетить...
 
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