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Настолько популярная квартира для аренды, что просят залог перед просмотром. Или это обычные мошенники?
Источник материала: Onliner
Мир вокруг хищнически клацкает зубами, едва увидит у вас хоть рубль. Новые технологии — старые обманщики. Читатель прислала скрины переписки с якобы владельцем квартиры, которую хотят сдать. В объявлении выгодная цена, красивые фотки и отличное состояние.
В конце переписки — просьба оставить залог. После отказа — блокировка.
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Настолько популярная квартира для аренды, что просят залог перед просмотром. Или это обычные мошенники?
Мир вокруг хищнически клацкает зубами, едва увидит у вас хоть рубль. Новые технологии — старые обманщики. Читатель прислала скрины переписки с якобы владельцем...
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