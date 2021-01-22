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Настолько популярная квартира для аренды, что просят залог перед просмотром. Или это обычные мошенники?

22.01.2021 19:11 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Мир вокруг хищнически клацкает зубами, едва увидит у вас хоть рубль. Новые технологии — старые обманщики. Читатель прислала скрины переписки с якобы владельцем квартиры, которую хотят сдать. В объявлении выгодная цена, красивые фотки и отличное состояние.

В конце переписки — просьба оставить залог. После отказа — блокировка.

Настолько популярная квартира для аренды, что просят залог перед просмотром. Или это обычные мошенники?
Настолько популярная квартира для аренды, что просят залог перед просмотром. Или это обычные мошенники?
Настолько популярная квартира для аренды, что просят залог перед просмотром. Или это обычные мошенники?
Настолько популярная квартира для аренды, что просят залог перед просмотром. Или это обычные мошенники?
Настолько популярная квартира для аренды, что просят залог перед просмотром. Или это обычные мошенники?

 
 
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Мир вокруг хищнически клацкает зубами, едва увидит у вас хоть рубль. Новые технологии — старые обманщики. Читатель прислала скрины переписки с якобы владельцем...
 
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