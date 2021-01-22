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Генпрокуратура РБ направила в суд уголовное дело о разглашении сведений о Бондаренко

22.01.2021 19:25 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Генеральная прокуратура Беларуси завершила расследование и направила в Минский городской суд для определения подсудности уголовное дело «о подстрекательстве к разглашению врачебной тайны и ее разглашении».

«Обвиняемые – редактор отдела ООО «ТУТ БАЙ МЕДИА» Екатерина Борисевич и врач-анестезиолог-реаниматолог УЗ «ГК БСМП» г.Минска Артем Сорокин», - говорится в сообщении Генпрокуратуры.

«Согласно материалам дела Борисевич в период с 12 по 13 ноября 2020 года в нарушение порядка получения, предоставления и распространения информации, составляющей врачебную тайну, без согласия пациента или иных уполномоченных лиц в ходе неоднократных соединений по сетям электросвязи с Сорокиным путем просьб и уговоров склонила его к предоставлению устной информации о пациенте больницы Романе Бондаренко, проходившем лечение и скончавшемся в указанном учреждении 12 ноября 2020 года, а также к передаче через мессенджер Telegram фотокопий медицинской документации Бондаренко», - сказано в сообщении.

Генпрокуратура утверждает, что Борисевич, получив изначально отказ от других медработников сообщить интересующие ее сведения, сознавала, что запрашиваемая информация в соответствии со ст.46 Закона Республики Беларусь «О здравоохранении» составляла врачебную тайну, а она не являлась лицом, имеющим право на ее получение и распространение.

В свою очередь, Сорокин «умышленно незаконно разгласил сведения о факте поступления Бондаренко в стационар и состоянии его здоровья, наличии заболевания, диагнозе, результатах медицинского освидетельствования и иные данные, в том числе личного характера».

Борисевич использовала полученную от Сорокина информацию и электронные фотографии документов для подготовки материала, который под заголовком «Врач БСМП: «У Романа Бондаренко было ноль промилле алкоголя, вообще ничего не нашли» был размещен 13 ноября 2020 года от ее имени на интернет-портале tut.by.

«Распространение информации, в том числе ложной, неограниченному кругу лиц и ее противопоставление официальным комментариям госорганов вызвали общественный резонанс и создали атмосферу недоверия к компетентным службам», - признает Генпрокуратура. – «Это негативно повлияло на состояние правопорядка и повлекло за собой тяжкие последствия – привело к повышению напряженности в обществе, побудило граждан к проведению незаконных массовых мероприятий, иным противоправным деяниям».

Действия Борисевич квалифицированы по ч.5 ст.16 и ч.3 ст.178 УК, Сорокина – по ч.3 ст.178 УК РБ.

 
Теги: Минск
 
 
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Генеральная прокуратура Беларуси завершила расследование и направила в Минский городской суд для определения подсудности уголовное дело «о подстрекательстве к...
 
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