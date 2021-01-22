«Перевели в камеру с круглосуточным наблюдением». Игорь Лосик просит остановить голодовки, объявленные в знак солидарности с ним

- Игорь продолжает голодовку. Он выглядит не очень хорошо, но утверждает, что чувствует себя примерно так же, как и в прошлый раз. Его беспокоит давление. Оно меняется в течение дня. Достаточно серьезно. Игоря Лосика перевели в новую камеру, это случилось вчера. Это соседняя камера, там три видеокамеры, она вся просматривается. В прежней камере Игоря наблюдения не было. Сейчас Игорь фактически находится под круглосуточным видеонаблюдением, — рассказал Свободе адвокат политзаключенного Дмитрий Лепретор, который посетил Игоря в Жодинском СИЗО 21 января.





пишет intex-press.by По словам адвоката, 21 января Игорь получил около 70 писем. Он старается отвечать на все, насколько хватает сил. Также политзаключенный передает большую благодарность священникам, которые выступили с поручительствами за него,intex-press.by

— Игорь также знает о голодовках, которые объявлены в знак солидарности с ним. Он просит людей остановить их. Мотивирует тем, что его голодовка была личным выбором, который продиктовали обстоятельства, в которые Игорь попал. Проявить солидарность можно другими методами, которые не подвергают жизнь опасности. Игорь знает, что такое голодовка, и понимает, что это очень сложно.





Игорь Лосик – блогер, один из администраторов Телеграм-канала «Беларусь головного мозга», на который подписано более 366 тысяч пользователей, внештатный консультант издания «Радио Свобода». 25 июня задержан после обыска в своей квартире в Барановичах. Лосику предъявили обвинение по части 1 статьи 342 УК РБ («Организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок и сопряженных с явным неповиновением законным требованиям представителей власти»).





25 декабря истекал максимальный срок его содержания под стражей. Но стало известно об очередном его обвинении по части 2 статьи 293 УК РБ («Приготовление к участию в массовых беспорядках»). 15 декабря в знак протеста против обвинения Лосик объявил голодовку. Она длится уже почти месяц.



