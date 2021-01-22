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«Сработали на 101%»: Лукашенко похвалил могилевского губернатора за развитие экономики

22.01.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко дал поручение губернатору Могилевской области Леониду Зайцу завершить реализацию проектов, развивать производство и поддерживать социальную сферу.

По итогам 2020-го юго-восточный регион сработал в плюс. 101% – это лучший результат по республике. Подтянули показатели по сельскому хозяйству. Выросли объемы промышленного производства. По словам губернатора, это отразилось и на заработной плате. В среднем по области она увеличилась более чем на 13%. Также президент напомнил, что почти два года назад Леонид Заяц и был направлен на Могилевщину, чтобы перезагрузить экономику некогда отстающего региона.

«Вы по своему ВРП (валовому региональному продукту) сработали примерно на 101%. Неплохой показатель, в этом отношении надо отдать вам должное. Будем считать, что прошлый год (это признано во всем мире) не является критерием, эталоном для того, чтобы делать какие-то выводы. Будем смотреть в будущее. Но то, что вам удалось расшевелить могилевчан, это неоспоримый факт», – отметил Лукашенко.

На контроле могилевского губернатора находится более 180 поручений президента. Их выполнение и обсудили на встрече с главой государства.



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Президент Беларуси Александр Лукашенко дал поручение губернатору Могилевской области Леониду Зайцу завершить реализацию проектов, развивать производство и...
 
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