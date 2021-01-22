Чем грозит Беларуси отказ норвежской Yara от покупки калия

Белорусская калийная компания (БКК) рискует потерять контракт с крупным производителем удобрений Yara. Недобор выручки предприятие, вероятно, переживет, но политические последствия будут достаточно болезненными.



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Разрыв отношений с Yara несет ограниченные риски для БКК и не должен быть критичным для нее в среднесрочной перспективе, считает аналитик международного рейтингового агентства Fitch Ratings Дмитрий Казаков.

«Разрыв отношений с Yara безусловно заставит БКК искать новых покупателей на свою продукцию, возможно, расположенных более удаленно, чем Yara. Однако более дорогая логистика будет оказывать умеренное негативное влияние на БКК в случае переориентации поставок, так как БКК имеет лидирующие глобальные позиции с точки зрения производственных издержек», — отметил в комментарии для Naviny.by Дмитрий Казаков.

Вместе с тем, обратил внимание эксперт, «калийные удобрения являются относительно стандартной продукцией. Соответственно, вопросов с поиском новых покупателей и рынков сбыта для БКК как глобального игрока быть не должно. Yara в свою очередь может переориентироваться на поставки калийных удобрений от “Уралкалия” или других международных игроков».

В политическом же плане разрыв контракта с Yara может быть более болезненным. Тем более уже есть прецедент. Из-за нарушений прав человека мировые бренды Nivea, Scoda и Liqui Moly отказались спонсировать чемпионат мира по хоккею, если он будет проходить в Минске. В итоге турнир решили перенести из Беларуси.

Вслед за Yara разорвать контракты с белорусскими предприятиями могут и другие западные компании.

«Если Yara забанит контракт, обвинить ее в том, что она “продалась”, будет трудно: подобного никто не хочет, такое решение вызовет напряжение на рынке, которое ударит по всем. Но и, с другой стороны, токсичность власти Беларуси сейчас зашкаливает настолько, что даже прагматичные бизнесмены вынуждены действовать уже в такой плоскости — на грани своих собственных экономических санкций», — написал политический обозреватель Петр Кузнецов.

БКК не предоставила комментарий. Yara не ответила на запрос.

Yara поддержала солигорских рабочих

Yara — крупнейший мировой производитель удобрений со штаб-квартирой в Осло. Белорусская калийная компания является одним из девяти его ключевых поставщиков хлористого калия. Стороны работают по пятилетним контрактам.

К примеру, по соглашению на 2011—2015 годы БКК поставляла норвежской компании более 1 млн тонн калийных удобрений ежегодно. Для сравнения: в 2015 году общий объем экспорта хлоркалия составил 9,2 млн тонн, что на 3,1% меньше по сравнению с 2014 годом.

С 2016 по 2019 год Беларусь зарабатывала на поставках калийных удобрений в Норвегию от 72 до 84 млн долларов в год. За 11 месяцев 2020 года выручка составила 66 млн долларов, свидетельствут данные Белстата.

После президентских выборов шахтеры «Беларуськалия» объявили забастовку с требованиями прекращения насилия, освобождения политзаключенных и проведения новых честных выборов. 17—18 августа три из четырех рудоуправлений предприятия не работали. 19 августа в течение дня они возобновили работу.

Впоследствии шахтеры столкнулись с репрессиями. C момента начала забастовки c «Беларуськалия» уволили 55 сотрудников, рабочие получили в сумме более 330 суток административного ареста. Сейчас в стачке находится более 100 работников предприятия.

Yara неоднократно выражала обеспокоенность в связи с нарушением прав человека в Беларуси. Представители компании дважды приезжали в Беларусь и проводили переговоры с руководством «Беларуськалия».

Недавно администрация солигорского предприятия заявила, что готова принять на работу уволенных работников после подачи ими соответствующих заявлений. Стачком ответил , что восстановление уволенных на работе возможно только в случае выполнения ранее выдвинутых требований.

«Предложение восстановить членов стачки на работу — это ширма для норвежской компании Yara для заключения нового контракта. А также попытка развалить стачку. Мы знаем, что восстановленные работники всё равно через некоторое время после того, как ситуация успокоится, будут уволены по надуманным основаниям. Инакомыслие на “Беларуськалии” никогда не приветствовалось», — сказано в заявлении стачкома.