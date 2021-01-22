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Навальный опубликовал новое сообщение из «Матросской тишины»

22.01.2021 19:35 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Навальный опубликовал новое сообщение из «Матросской тишины»

  • 22.01.2021, 19:31
Навальный опубликовал новое сообщение из «Матросской тишины»
Скриншот: navalny / Instagram

Политик поблагодарил подписчиков за просмотр и распространение фильма «Дворец для Путина».

Алексей Навальный опубликовал в инстраграме новое сообщение из следственного изолятора "Матросская тишина". Оппозиционер поблагодарил подписчиков за просмотр и распространение фильма "Дворец для Путина" о недвижимости, которая, как утверждает Навальный, принадлежит российскому президенту.

Количество просмотров фильма на платформе YouTube за три дня приблизилось к 58 миллионам. В инстаграме политик опубликовал видео с неудачными дублями во время фильма.

Навальный также сообщил, что чувствует себя хорошо. "Мне каждый день меряют давление — оно как у космонавта и внезапный сердечный приступ исключен", — написал оппозиционер. Он также добавил, что его психоэмоциональное состояние "совершенно стабильно".

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Политик поблагодарил подписчиков за просмотр и распространение фильма «Дворец для Путина».
 
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